ChatGPT, Bitcoin için dikkat çekici tahminde bulundu

Sohbet robotu ChatGPT, Bitcoin için tahmin yaptı! Yapay zeka, kripto para biriminin yükseleceğini düşünüyor işte detaylar...

OpenAl tarafından geliştirilen ve son dönemde oldukça popüler olan sohbet robotu Chatgpt, Bitcoin için tahminde bulundu. Son günlerde tekrardan yükselişe geçerek dikkatleri üzerine toplayan Bitcoin için Chatgpt, bu tahminle yükselmeye devam edeceğinin sinyalini verdi. Peki sohbet robotuna göre Bitcoin ne kadar yükselecek? Haberin detaylarına hep birlikte göz atalım.

Chatgpt, Bitcoin'in 50.000 dolar seviyesine çıkacağını söyledi

Özellikle son dönemde oldukça popüler olan sohbet robotu Chatgpt, birçok konuyla ilgili ayrıntılı bir biçimde metinler hazırlayarak insanlarla iletişim kuruyor. ChatGPT kullanıcıları, farklı alanlarda bu teknolojiye başvurarak yapay zekanın konuyla ilgili görüşlerini alıyor.

Son olarak bir muhabir tarafından ChatGPT sohbet robotuna Bitcoin için ilerideki altı ay için nasıl seyredeceği soruldu. Sohbet robotu ise bu konuyla ilgili kripto para birimiyle ilgili geçmiş verileri ele alarak hesaplama yaptı. Sonuç olarak ChatGPT, önümüzdeki altı aylık sürede Bitcoin için 50.000 dolarlık bir fiyat tahmininde bulundu.

Bitcoin'de yükseliş tüm hızıyla devam ediyor!

Bitcoin, şu anda da 21.000 dolar seviyelerinde seyrediyor ve uzun süre sonra düşüşü durdurarak tekrardan yükselmeye başladı. ChatGPT'nin kripto para birimiyle ilgili Haziran 2021 tarihine kadar olan veriler üzerinde bilgi sahibi. Bitcoin, 2021 yılının Kasım ayında 50.000 doların üzerinde çıkarak en yüksek seviyesine ulaşmıştı.

Öte yandan haberle ilgili belirtmek gerekiyor ki bu tahmin kesinlikle bir yatırım tavsiyesi değildir. Çünkü sohbet robotu, bu tahmini öğrendiği bilgiler doğrultusunda yapmıştır, hiçbir garantisi yoktur.

ChatGPT nasıl kullanılır?

18 yaşından büyük herkes OpenAl üzerinden hesap oluşturarak erişim sağlayabilir. Bir OpenAl hesabı oluşturmak için şu adımları izlemek yeterli:

openai.com web sitesine gidin.

OpenAl web sitesine kaydolun

ChatGPT kullanmaya başlayabilirsiniz.

Siz okuyucularımız bu konu hakkında ne düşünüyor? Sizce ChatGPT sohbet robotunun Bitcoin için tahmini tutacak mı? Görüşlerinizi Yorumlar kısmında belirtebilirsiniz.