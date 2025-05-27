Biruni Teknopark girişimcisi Fuse Games, 7 Milyon dolarlık yatırım aldı

Biruni Teknopark girişimcisi Fuse Games, 7 Milyon dolarlık yatırım aldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Biruni Teknopark girişimcisi Fuse Games, Griffin Gaming Partners liderliğinde gerçekleşen yatırım turunda 7 milyon dolar yatırım aldı. Yatırımın, orijinal oyun fikri geliştirme süreçlerini hızlandırmak, ekip yapısını büyütmek ve yeni teknolojilere yatırım yapmak amacıyla kullanılacağı belirtildi. Fuse Games Kurucu Ortağı ve CEO'su Akın Semih Şahan, Griffin'in desteğiyle, oyuncu keyfini ön planda tutan yeni oyunlarını daha hızlı hayata geçireceklerini ifade etti.

Biruni Teknopark girişimcisi Fuse Games, Griffin Gaming Partners liderliğinde gerçekleşen yatırım turunda 7 milyon dolar yatırım aldı. Şirket yetkilileri, aldıkları yeni yatırımı orijinal oyun fikri (IP) geliştirme süreçlerini hızlandırmak, ekip yapısını büyütmek ve yeni teknolojilere yatırım yapmak amacıyla kullanacaklarını açıkladı.

"BİZ SADECE YETENEKLİ OYUN STÜDYOLARINI DEĞİL, VİZYON SAHİBİ EKİPLERİ DE DESTEKLİYORUZ"

Griffin Gaming Partners adına açıklama yapan İbrahim Hafeez, Fuse Games'in yaratıcı ve operasyonel yapısına dikkat çekerek, "Biz sadece yetenekli oyun stüdyolarını değil, vizyon sahibi ekipleri de destekliyoruz. Trendleri takip etmektense, oyun dünyasının geleceğini inşa eden bir ekiple çalışmak bizim için heyecan verici" ifadelerini kullandı.

"FUSE GAMES GENİŞ OYUNCU KİTLELERİNE HİTAP EDİYOR"

Fuse Games Kurucu Ortağı ve CEO'su Akın Semih Şahan ise, "Fuse Games'i, geniş oyuncu kitlelerine hitap eden ama aynı zamanda ustalaşmayı da ödüllendiren oyunlar üretme hayaliyle kurduk. Griffin'in desteğiyle, oyuncu keyfini ön planda tutan yeni IP'mizi daha hızlı hayata geçireceğiz. Bu iş birliği, yaratıcı vizyonumuzu koruyarak global ölçekte büyümemizin kapısını aralıyor" açıklamasında bulundu.

Haberler.com / Ekim Devrim Manduz - Teknoloji
CEO
MHP-DEM Parti görüşmesi sona erdi! Bahçeli kapıda karşıladı

Bahçeli kapıda karşıladı, masada iki kritik konu vardı
5 milyon kişiye tapu verilecek! İşte 2B düzenlemesinden en çok yararlanacak 9 ilimiz

İşte 2B düzenlemesinden en çok yararlanacak 9 ilimiz
Papara operasyonunda yeni detaylar! 5 milyar TL'lik mal varlığına el konuldu

Papara'ya operasyonun detayları! El konulan para dudak uçuklatıyor
PKK ne zaman silah bırakacak? Efkan Ala'dan açıklama var

PKK ne zaman silah bırakacak? AK Parti'nin ağır topundan açıklama var
Galatasaray yeni Muslera'sını buldu

Galatasaray yeni Muslera'sını buldu
Operasyon yapılan Papara'nın sahibi Ahmed Faruk Karslı 200 milyon liraya yalı satın almıştı

200 milyona Boğaz'ın 'en güzel kırmızısı'nı satın almıştı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Elazığspor-Vanspor maçında kaos! Bayrağı direkten indirip yakmak istediler

Tribünlerde kaos! Direkten indirdiği bayrağı yakmak istediler
Sahibinin 'telef oldu' diye umudu kestiği eşek, 4 yıl sonra böyle görüntülendi

Sahibi umudu kesmişti, 4 yıl sonra böyle görüntülendi
İnfaz düzenlemesinin detayları! 50 bin kişi tahliye edilecek, işte af gelecek suçlar

İnfaz düzenlemesinin detayları! 50 bin kişiye tahliye
Cristiano Ronaldo, Al-Nassr'a veda etti

Ronaldo, Al-Nassr'a veda etti
29 gole katkı yapmıştı! Benfica'dan Kerem Aktürkoğlu kararı

29 gole katkı yapmıştı! Benfica'dan Kerem Aktürkoğlu kararı
Doğu'daki iki ilimizi karşı karşıya getiren tehdit! Çark etse de tansiyon düşmedi

Doğu'daki iki ilimizi karşı karşıya getiren tehdit! Çark etse de tansiyon düşmedi
Duyunca şaşıracaksınız! İşte Galatasaray'ın yeni golcüsü

Duyunca şaşıracaksınız! İşte Galatasaray'ın yeni golcüsü
title