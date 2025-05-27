Biruni Teknopark girişimcisi Fuse Games, 7 Milyon dolarlık yatırım aldı

Biruni Teknopark girişimcisi Fuse Games, Griffin Gaming Partners liderliğinde gerçekleşen yatırım turunda 7 milyon dolar yatırım aldı. Şirket yetkilileri, aldıkları yeni yatırımı orijinal oyun fikri (IP) geliştirme süreçlerini hızlandırmak, ekip yapısını büyütmek ve yeni teknolojilere yatırım yapmak amacıyla kullanacaklarını açıkladı.

"BİZ SADECE YETENEKLİ OYUN STÜDYOLARINI DEĞİL, VİZYON SAHİBİ EKİPLERİ DE DESTEKLİYORUZ"

Griffin Gaming Partners adına açıklama yapan İbrahim Hafeez, Fuse Games'in yaratıcı ve operasyonel yapısına dikkat çekerek, "Biz sadece yetenekli oyun stüdyolarını değil, vizyon sahibi ekipleri de destekliyoruz. Trendleri takip etmektense, oyun dünyasının geleceğini inşa eden bir ekiple çalışmak bizim için heyecan verici" ifadelerini kullandı.

"FUSE GAMES GENİŞ OYUNCU KİTLELERİNE HİTAP EDİYOR"

Fuse Games Kurucu Ortağı ve CEO'su Akın Semih Şahan ise, "Fuse Games'i, geniş oyuncu kitlelerine hitap eden ama aynı zamanda ustalaşmayı da ödüllendiren oyunlar üretme hayaliyle kurduk. Griffin'in desteğiyle, oyuncu keyfini ön planda tutan yeni IP'mizi daha hızlı hayata geçireceğiz. Bu iş birliği, yaratıcı vizyonumuzu koruyarak global ölçekte büyümemizin kapısını aralıyor" açıklamasında bulundu.