Bayraktar KIZILELMA'nın Son Uçuş Testi Başarıyla Gerçekleşti

Selçuk Bayraktar, BAYKAR tarafından geliştirilen Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA'nın son uçuş testinin görüntülerini paylaştı. Uçuş, AB Kalkışlı Aerodinamik Sistem Tanımlama Testi'ni başarılı bir şekilde geçti.

SELÇUK Bayraktar, BAYKAR tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA'nın son uçuş testini paylaştı.

Selçuk Bayraktar, Bayraktar KIZILELMA'nın son uçuş testinin görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı. Bayraktar KIZILELMA uçuşta AB Kalkışlı Aerodinamik Sistem Tanımlama Testi'ni başarıyla geçti. Ayrıca uçuş testi, Bayraktar AKINCI insansız hava aracıyla takip edildi.

