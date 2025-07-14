Bakan Kacır: Sanayide Yeşil Dönüşüm İçin 444 Milyon TL Destek

Bakan Kacır: Sanayide Yeşil Dönüşüm İçin 444 Milyon TL Destek
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 62 projeye 444 milyon TL destek sağlandığını açıkladı. Desteklerin yerli teknolojilerle sanayinin yeşil dönüşümünü hızlandırmayı amaçladığı ifade edildi.

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK Sanayide Yeşil Dönüşüm 2024-3 Çağrısı sonuçlarının açıklandığını belirterek, "Sanayide yeşil dönüşümü yerli teknolojilerle gerçekleştirme hedefiyle 62 projeye 444 milyon TL destek veriyoruz" dedi.

Bakan Kacır, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, sanayide yeşil dönüşümü yerli teknolojilerle gerçekleştirme hedefiyle 62 projeye 444 milyon TL destek verildiğini kaydederek, "Dünya Bankası iş birliği ile yürüttüğümüz Türkiye Yeşil Sanayi Projesi ile sanayimizin yeşil dönüşümünü hızlandırıyoruz. Bu kapsamda açtığımız TÜBİTAK Sanayide Yeşil Dönüşüm 2024-3 Çağrısı sonuçları açıklandı. Desteğe hak kazanan tüm paydaşlarımızı kutluyorum. Türkiye'nin kalkınma yolculuğunu çevre dostu uygulamalarla sürdürmeye devam edeceğiz" dedi. Detaylı bilgiye, 'https://tubitak.gov.tr/tr/duyuru/1832-sanayide-yesil-donusum-2024-3-cagrisinin-sonuclari-aciklandi' internet adresi üzerinden ulaşılabileceği belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Teknoloji
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