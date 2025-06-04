Bakan Kacır'dan Küresel Girişimcilik Etkinliklerine Katılım Çağrısı

Bakan Kacır'dan Küresel Girişimcilik Etkinliklerine Katılım Çağrısı
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, dünyaya açılmak için Lizbon, Helsinki, Las Vegas ve Doha'da düzenlenecek küresel girişimcilik etkinliklerine katılım çağrısında bulundu. Girişimciler için yatırımcılarla görüşme ve iş birlikleri kurma fırsatları sunulacak.

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Lizbon, Helsinki, Las Vegas ve Doha'da düzenlenecek küresel girişimcilik ve teknoloji etkinliklerine katılım çağrısında bulundu.

Sanayi Ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Girişiminizle dünyaya açılmanın tam zamanı. Milli Teknoloji Hamlesi girişimlerini küresel sahneye taşıyoruz. Lizbon, Helsinki, Las Vegas ve Doha'da düzenlenecek küresel girişimcilik ve teknoloji etkinliklerinde yer almak, girişiminizi dünyaya tanıtmak ve uluslararası ağlara dahil olmak için hemen başvurun" ifadelerini kullandı.

Kacır'ın paylaşımında yer verilen bilgilere göre; başvuruculara, yatırımcılarla birebir görüşme yapma, yeni müşteri kazanma, tedarikçilerle tanışma, yeni iş birlikleri kurma ve teknolojideki en son trendlerle buluşma fırsatı sunulacak. Çağrıya başvurular, 1 Temmuz Salı günü saat 17.00'ye kadar yapılabilecek. Ayrıntılı bilgi ve başvuru formuna, 'yatirimadestek.gov.tr/kge2025' adresinden ulaşılabilecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Teknoloji
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