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ASELSAN, Akıllı Mühimmat ve Sualtı Sistemleri İlave Üretim ve Test Merkezleri'ni Devreye Aldı

ASELSAN, Akıllı Mühimmat ve Sualtı Sistemleri İlave Üretim ve Test Merkezleri'ni Devreye Aldı
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ASELSAN, 40 milyon dolar yatırımla 17 bin 360 metrekare kapalı alana sahip Akıllı Mühimmat ve Sualtı Sistemleri İlave Üretim ve Test Merkezleri'ni devreye aldı. Yeni tesisler, hava ve deniz savunma sistemlerinde robotik ve otomasyon altyapısını güçlendirerek teslimat kapasitesini artıracak.

ASELSAN, 40 milyon dolar yatırımla tamamlanan 17 bin 360 metrekare kapalı alana sahip Akıllı Mühimmat ve Sualtı Sistemleri İlave Üretim ve Test Merkezleri'nin devreye alındığı duyurdu.

ASELSAN'dan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre 40 milyon dolar yatırımla tamamlanan 17 bin 360 metrekare kapalı alana sahip Akıllı Mühimmat ve Sualtı Sistemleri İlave Üretim ve Test Merkezleri'nin devreye alındı. Devreye alınan tesislerle birlikte, hava ve deniz savunma sistemlerinin üretiminde robotik ve otomasyon altyapısı önemli ölçüde güçlendirildi. Seri üretime katkı sunacak tesisler sayesinde ASELSAN'ın teslimat kapasitesi, hız ve kalite kabiliyeti artırıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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