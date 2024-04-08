Android cihazlarda Circle to Search özelliği sorunu

Habere başlamadan önce okurlarımızın yorumunu merak ettiğimiz bir soru var: Sizce de yapay zeka bir anda hayatımıza dahil olmadı mı? Bu konu birçok forumda tartışılıyor tabi bir de şehir efsaneleriyle komplo teorileri var. Fakat konumuz bu haber için o değil. Android cihazlarda bulunan Circle to Search özelliği çözülemeyen bir soruna sahip. İşte detaylar…

Circle to Search özelliği yeni bir sorunla gündemde!

Yapay zekanın akıllı telefonlara entegre oluşuna harika bir örnek vermemi istense ilk sıralarda muhtemelen Circle to Search özelliği yer alırdı. Zira uygulama merak ettiğiniz bir metini, görseli veya farklı bir şeyi sadece yuvarlak içine alarak Google'da aratmanızı sağlıyor.

Bu özellik Android kullanıcıları tarafından oldukça seviliyor ve sıkça kullanılıyor. Ancak bu özellik belki de en çok işe yaraması gerektiği yerde çalışmıyor: Bildirim çubuğunda. Android cihazların bildirim çubukları birbirlerine benzerdir. Genelde birçok cihazı ayarını ve uygulama bildirimlerini bir araya getirerek kullanıcılara sunar.

Xbox kullanıcılarının çoğu en önemli özelliği aktif etmiyor!

Ancak Circle to Search özelliği bildirim çubuğu açıkken kullanılamıyor. Buna ek olarak metinleri kopyala-yapıştır yöntemi ile eklemek istediğinizde de buna izin vermiyor. Kullanıcıların birçoğu uygulamanın bildirim paneli dışında gayet verimli çalıştığını fakat iş bildirim paneli üzerinde arama yapmaya geldiğinde tam tersi bir durum yaşandığını bildiriyor.

Konuyla ilgili problem bazı kaynaklar tarafından "çözülemeyen" olarak nitelendiriliyor. Sorunun çözülemiyor ve çözülmüyor oluşuyla alakalı bir açıklama gelmedi. Fakat ilerleyen güncellemelerde bu sorunların giderilmesi bekleniyor. Zira Circle to Search özelliği eski Android cihazlar için de yayınlandı ve sıkça kullanılıyor.

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