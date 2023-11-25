AMD, Radeon RX 8000 Serisi İçin RDNA 4 Mimarisi Üzerinde Çalışıyor

AMD, ekran kartı yarışında vites artırmaya hazırlanıyor. RDNA 3 mimarisinden sonra RDNA 4 üzerinde çalışan AMD, Radeon RX 8000 serisini bu mimariyle geliştirecek. Gelişmiş verimlilik ve performans sunması beklenen yeni nesil ekran kartlarından ilk bilgiler de ortaya çıktı.

AMD'nin RDNA 4 tabanlı Radeon RX 8000 serisi neler sunacak?

AMD, Linux için "GFX12" kod adlı yeni nesil RDNA 4 grafik mimarili güncellemeler gönderdi. Bu paketlerin Linux'ta "GFX1200" ve "GFX1201" olarak adlandırıldığı belirtildi. Bu kod adları ise RDNA 4 mimarisiyle inşa edilen ilk Radeon RX 8000 serisi ekran kartlarını temsil ediyor gibi görünüyor.

RDNA 4'ün yeni grafik özellikleriyle ilgili ayrıntılar şimdilik belirsiz. Ancak adlandırma şeması AMD'nin daha önceki adımlarını takip ediyor. RDNA 1 için "GFX10", RDNA2 için "GFX10.2" ve RDNA 3 için "GFX11" kod adları kullanıldı. Bu da GFX12'nin RDNA mimarisinin dördüncü sürümü olacağı anlamına geliyor.

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Güncellemede AMD, yeni GFX12'nin GFX11 ile aynı şekilde çalışacağını belirtiyor. Bu da şirketin RDNA 4 tabanlı ürünleri piyasaya sürene kadar ayrıntıların gizli tutulacağı anlamına geliyor. Ancak GFX12'nin açık kaynak sürücülerde paylaşılması, RX 8000 modellerinin geliştirildiğinin işareti olabilir.

Güncellemelerin dağıtıma çıkacağı tarih paylaşılmadı, bu da yeni nesil ekran kartların ne zaman sunulacağıyla ilgili şüphe yaratıyor. Önceki nesillerde olduğu gibi, RDNA 4, yeni grafik özellikleri ve performans iyileştirmeleri sunacak.

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