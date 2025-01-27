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2025 IT Forum CxO Teknoloji Etkinliği Kayıtları Başladı!

2025 IT Forum CxO Teknoloji Etkinliği Kayıtları Başladı!
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2025 yılında düzenlenecek olan 'Shaping the Future' ana temasıyla gerçekleştirilecek IT Forum CxO etkinliği için kayıtlar devam ediyor. Etkinlik, 10 Nisan'da Bilişim Vadisi'nde düzenlenecek. Etkinlikte 2024 trend teknolojileri, 5G, IoT, yapay zeka, büyük veri ve siber güvenlik, akıllı şehirler, mobilite, finans teknolojileri, bioteknoloji, son teknoloji vaka çalışmaları gibi konular ele alınacak.

2025 Yılının En Büyük Teknoloji Etkinliği IT Forum CxO Kayıtları Devam Ediyor!

Yedincisi "Shaping the Future" ana teması ile düzenlenecek IT Forum CxO Etkinliği bu sene 10 Nisan 2025 tarihinde Bilişim Vadisi, Gebze/Kocaeli'de gerçekleşiyor.

Teknoloji Sağlayıcı firmalar, Perakende, E-Ticaret, Sağlık, Üretim, Holding, Enerji, Giyim, Gıda gibi sektörlerden; Kamu Kurumları, Operatörler, Bankalar, Veri Bilimciler, İş Analistleri, Medya Kuruluşları ve Derneklerin olacağı bu etkinliğe 15+ farklı ülkeden, 10+ farklı sektörden 750+ üst düzey yöneticinin dahil olması bekleniyor.

Genel olarak; 2024 Trend Teknolojileri, 5G, IoT, Yapay Zeka, Büyük Veri ve Siber Güvenlik, Akıllı Şehirler, Mobiilite, Finans Teknolojileri, Bio Teknoloji, Son Teknoloji Vaka Çalışmaları gibi konular ele alınacaktır.

Muhammed Furkan Güneş
Muhammed Furkan Güneş
Haberler.com - Teknoloji
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