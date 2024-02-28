Formula 1 2024 Sezonunda Büyük Değişiklikler Başlıyor

Formula 1 2024 sezonu, 75. yaşına girerken, tarihle dolu sevilen motorsporu, gelecek için evrim geçirmeye devam ediyor. Bu yıl için planlanan büyük düzenlemeler, yarışları daha rekabetçi, çevre dostu ve hayranlar için heyecan verici hale getirecek gelişmiş teknolojilerle başlıyor.

Formula 1, 2024 sezonuna Yeşil hibrit motorlarla başlıyor

Yol araçlarının elektriklenmesine yanıt olarak, tüm Formula 1 takımlarının 2024 ve sonrasında daha sürdürülebilir hibrit güç üniteleriyle yarışmasını gerekecek. Mevcut karmaşık 1.6L V6 içten yanmalı motorlar, önemli beygir gücü sağlamaya devam edecek.

Ancak artırılmış elektrik sistemleri, performansı sürücülerin ön akslarına güç sağlayarak, güç artışı ve frenleme sırasında artan yeniden şarj ile pil kapasitesinin artırılması yoluyla daha büyük bir rol oynayacak. Bu hibrit yükseltme, Formula 1'in 2026'ya kadar tamamen yenilenebilir yakıtları kullanma ve seri için 2030'da sıfır karbon durumu elde etme çabalarını izliyor.

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Artırılmış gerçeklik yarış yayınlarını dönüştürüyor

Standart televizyon kamera açıları yerine, sürücü kokpitlerinin içindeki kameralarla, şikanlara doğru hızla ilerlerken içsel perspektifleri deneyimlemeyi hayal edin. Artırılmış gerçeklik ve 5G bağlantılı VR kulaklıklar aracılığıyla izelenebilen 360 derecelik görüntüler, 2024'te Grand Prix yayınlarında devrim yaratacak.

F1 TV Pro, abonelerine, sürücülerin gözlerinden yırtıcı kuvvetleri hissetmelerini sağlayarak, hız göstergesi panoları, direksiyon hareketleri ve pedal çalışmalarını gösteren çoklu sürücü bakış açıları sunacak. F1, izleyici deneyimini geliştiren nefes kesici teknolojiler aracılığıyla eğlencenin sınırlarını zorlayacak.

Sürücü yardımcısı yapay zeka yasaklanıyor

Otantik yarış bütünlüğünü korumak için, F1 yetkilileri, kritik durumları insanların tepki veremeyeceği kadar hızlı değerlendirdiği düşünülen yapay zeka yardımcı sistemlerin yasaklanmasını araştırıyor. Söylentilere göre, sensörler tarafından okunan ve hafif ayarlamalar yaparak araçları garaj bilgisayarlarından süren gizli yapay zeka sürücüleri olduğu iddia ediliyor.

Formula 1 bu sporun, sürücü beceri ve stratejilerinin bir sonucu olarak kalmasını ve kontrolü AI algoritmalarına, sürücülerin hızlarını saniyenin onda biri kadar hızlı analiz ederek kararlar veren otomatik sürüş sistemlerine bırakılmamasını amaçlıyor.

Kadın sürücüler, Formula 1'e mi yükseliyor?

Elektrikli güç üniteleri ve artırılmış yayıncılığın yanı sıra, Formula 1'in katılımcı demografisini çeşitlendirmek de 2024 başlıkları arasında yer alıyor. Uzun zamandır Ferrari gelişim juniörü Emily Jones, önümüzdeki yıllarda Formula 1 araçlarında başarılı olabilecek kadın genç yetenekleri test etmeye başladı bile.

Adil yetenek değerlendirme uygulamaları, yetenekli kadınların, erkekler tarafından uzun süre egemen olan bu motorsporta girmesini teşvik ediyor. Yani önümüzdeki yıllarda kadın formula 1 sürücüleri izleme ihtimalimiz oldukça yüksek.

Formula 1'e yeni üreticiler girecek

Formula 1'in yükselen izleyici kitlesi, sıkılaşan bütçeler ve sürdürülebilirliğe doğru kayma, birçok otomobil üreticisini seriye girmeye çekiyor. Hindistanlı otomobil üreticisi Mahindra, yarış yapma niyetini zaten 2024 veya en geç 2025'e kadar doğruladı.

Son haberlere göre, 2026'da ABD otomobil üreticisi Ford'un, Ferrari, Mercedes, Red Bull ve diğerleri gibi kurumsallaşmış markaların yanında F1 gridine katılıyor. General Motors da, 2024'te yaklaşan elektrikli araçları pazarlamaya yönelik motor formülüyle ilgileniyor.

2024 Formula 1 sezonu, bu kez farklı başlıyor

2024 Formula 1 sezonu 2 Mart'ta Bahreyn'de start alacak. Ayrıca, yayın haklarının el değiştirmesiyle birlikte yarışlar, artık Bein Connect medya platformundan izlenebilecek. Bu da Formula 1 sporuyla özdeşleşmiş bir sunucu olan Serhan Acar'ın, artık spikerlik yapmayacağı anlamına geliyor.

Ayrıca Mercedes'in 7 kez Dünya Şampiyonu Lewis Hamilton, görmeye alışık olduğumuz Mercedes koltuğuna bu yıl veda edecek. Kendisini Mercedes'te son kez izleyeceğimiz sürücü Hamilton, 2025 yılında yoluna Ferrari ile devam edecek.

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