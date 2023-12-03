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2023 Yılında En Güvenli Otomobil Modelleri Belli Oldu

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2023 yılında en güvenli ve az tamir gören otomobil modelleri Consumer Reports tarafından belirlendi. Toyota 4Runner, Toyota Camry Hybrid ve Toyota Camry listenin başında yer aldı.

Güven, otomobiller için önemli bir nokta. Üreticiler, her yeni modelini daha da sağlam hale getirebilmek için yoğun mesai harcıyor. Öte taraftan alıcılar da bu faktöre önem vererek buna göre bir seçim yapıyor. Peki 2023 yılının sonlarına doğru yaklaşırken en güvenli, yarı yolda bırakmayan otomobil modelleri hangileri? İşte en az tamir gören otomobiller…

En güvenli / az tamir gören otomobil modelleri

Consumer Reports tarafından hazırlanan bu sıralama için 330 binden fazla araçtan veriler toplandı. Kullanıcı görüşleriyle araçların şanzımanı, motoru ve akü performansı gibi önemli unsurları ele aldı. Bu sayede yol kenarında bırakmayan ve en güvenilir otomobil modelleri belirlendi.

En az tamir gören otomobil modelleri listesinin birinci sırasında Toyota 4Runner olduğunu görüyoruz. Araç, 87 puan aldı. İkinci ve üçüncü sırada ise Toyota Camry Hybrid ve Toyota Camry yer aldı. Bu iki otomobil de sırasıyla 87 ve 86 puan elde etti.

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Listenin devamında ise Toyota RAV4 Prime, BMW X5, Subaru Forester ve Toyota RAV4 olduğu görülüyor. Hemen ardından onları Acura RDX, Toyota Corolla ve Toyota Highlander Hybrid takip etti. İşte en güvenli otomobil modelleri;

SıraAraç ModeliPuan1Toyota 4Runner (2024)872Toyota Camry Hybrid (2024)873Toyota Camry (2024)864Toyota RAV4 Prime (2024)845BMW X5 (2024)826Subaru Forester (2024)827Toyota RAV4 (2024)808Acura RDX (2024)809Toyota Corolla (2024)7710Toyota Highlander Hybrid (2024)75

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Listede görmeyi beklediğiniz bir otomobil var mıydı? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

Tragger Güvenlik Otomobil Teknoloji Güncel Haberler

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