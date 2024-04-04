2023'te En Çok Satan Otomobil Üreticileri Belli Oldu

Son yıllarda otomobil pazarında önemli değişiklikler yaşandı. Özellikle elektrikli araçların giderek yaygınlaşmasıyla birlikte rekabet başka bir seviyeye taşındı. Bu, üreticilerin satış adedini de etkiliyor. Peki 2023'te en çok satan otomobil üreticileri hangileri? İşte liste…

2023'te dünyada en çok satan otomobil üreticileri

Car Industry Analysis tarafından paylaşılan listeye baktığımızda zirvede Toyota'nın yer aldığını görüyoruz. Hemen ardından onu Volkswagen, Ford, Hyundai, Honda, Nissan ve Kia markaları takip ediyor. Suzuki, BYD ve Chevrolet de ilk 10'da yer alıyor.

2023'te dünyada en çok satan otomobil üreticileri şu şekilde sıralandı;

SıraMarkaSatış Adedi 1Toyota9 milyon 483 bin 1372Volkswagen5 milyon 276 bin 2003Ford4 milyon 246 bin4Hyundai3 milyon 993 bin 1795Honda3 milyon 854 bin6Nissan3 milyon 290 bin 2717Kia3 milyon 87 bin 3848Suzuki3 milyon 72 bin 8249BYD2 milyon 885 bin 6610Chevrolet2 milyon 790 bin11Mercedes2 milyon 491 bin 60012BMW2 milyon 252 bin 79313Changan1 milyon 899 bin 38214Audi1 milyon 895 bin 24015Tesla1 milyon 808 bin 58116Renault1 milyon 570 bin 72817Wuling1 milyon 351 bin 42518Fiat1 milyon 350 bin19Geely1 milyon 341 bin 6520Chery1 milyon 311 bin 361116Force20 bin117Togg19 bin 583118Hycan18 bin 559

Listeye yakından baktığımızda Tesla'nın Renault ve BYD gibi üreticileri geride bıraktığını görüyoruz. BYD ise Mercedes'i ilk 10 sıralamasından çıkarmış. Bunun dışında Volvo ve Citroen gibi üreticiler de ilk 100'de yer alıyor. Peki Togg ne durumda?

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Togg kaçıncı sırada?

Verilere göre Togg, 2023 yılı boyunca 19 bin 583 satış gerçekleştirerek 117. sıraya adını yazdırdı. Yerli üreticinin hemen önünde Force, sonrasında ise Hycan yer alıyor.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sıralamada görmeyi beklediğiniz bir üretici var mıydı? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.