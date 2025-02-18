Narin cinayeti davasında tahliye edilen 2 ismi alınlarından öperek karşıladılar

Cezaevinden çıkanların nasıl karşılandığına bakar mısınız
Tarihi görüşmeden ilk kare! Rusya ve ABD uzun yıllar sonra aynı masada

Tarihi görüşmeden ilk kare! İki süper güç yıllar sonra aynı masada
Ameliyathanede hastayla fiyat pazarlığı yapan muhasebeci gözaltına alındı

Can derdindeki hastayla fiyat pazarlığı skandalında yeni gelişme
Yenidoğan Çetesi davasında 3. duruşma başladı

Yenidoğan Çetesi sanıkları 3. kez hakim karşısında

2 elektrikli araba olan eve gelen elektrik faturası tartışma yarattı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bir vatandaş, 2 elektrikli arabasını evden şarj ettiğinde gelen faturasını paylaştı. 587 lira fatura geldiğini belirten vatandaşın sözleri sosyal medya kullanıcıları tarafından pek inandırıcı bulunmadı.

Bir vatandaş, evinden iki elektrikli aracını şarj ettiğini ve gelen elektrik faturasının 587 TL olduğunu belirtti. Faturasını sosyal medyada paylaşan kullanıcı, elektrikli araçların ekonomik olduğunu savundu.

Ancak bu rakam, sosyal medya kullanıcıları tarafından inandırıcı bulunmadı. Gönderinin altına "Yalan bulduk hiç inandırıcı değil", "Buna inanan varsa elimde yeni yapılmış bir köprü var, uyguna bırakırım", "Arabayı kullanmıyoruz desene", "Şarj edip binmiyor normal" şeklinde yorumlar yapıldı.

2 elektrikli araba olan eve gelen elektrik faturası tartışma yarattı
Kaynak: Haberler.com / Teknoloji
img

Ünlü süt firmasının yaptığı dolandırıcılık öyle böyle değil
img

Hastaneye kaldırılan Özcan Deniz'den açıklama var
img

Fotoğraf çekmek için köpekbalığına yaklaşan kadın iki elini kaybetti
500

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıGerçekacıdır:

Arabayla fazla yol yapmıyorsunuz demek ay da bir kez mi şarj ediyorusnuz?

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıazad:

Kaçak elektrik kullandığının itirafidir bu

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıKorhan KILIÇ:

Doğru yalan değil 200 TL ye dolum yapdigimiz aracı şehir içinde 1 ay kullaniyoruz..araçta kia

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yok artık En Nesyri! Bütün dünya onu konuşuyor

Yok artık En Nesyri! Bütün dünya onu konuşuyor
Çılgın Bediş'in Oktay'ı Cenk Torun'a zina davası

Çılgın Bediş'in Oktay'ına zina davası
Eski nişanlısı, 21 yaşındaki Beyza'yı canice katletti

Henüz 21 yaşındaydı! Canice katledildi
Aracını muayeneye getiren vatandaş, isyan etti: Allah aşkına bizi kurtarın

Aracını muayeneye getiren vatandaş, isyan etti: Allah aşkına bizi kurtarın
Konut fiyat artışında İstanbul iki kentin gerisinde kaldı

İki kentteki konut fiyat artışı İstanbul'u bile solladı
Sevgililer Günü'nde eşine sürpriz yapmak isteyen adam, gördüğü tepki karşısında şoke oldu

Eşine sürpriz yapmak isteyen adam, gördüğü tepki karşısında şoke oldu

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.