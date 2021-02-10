Teknik direktör Osman Özköylü, Altay'la ilk antrenmanına çıktı
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Teknik direktör Osman Özköylü, Altay'la ilk antrenmanına çıktı

10.02.2021 17:39 | Son Güncelleme: 10.02.2021 17:42
Teknik direktör Osman Özköylü, Altay'la ilk antrenmanına çıktı

TFF 1. Lig temsilcisi Altay'da bugün 1,5 yıllık anlaşma sağlandığı duyurulan teknik direktör Osman Özköylü, yeni takımının başında ilk antrenmanına çıktı.

TFF 1. Lig temsilcisi Altay'da bugün 1,5 yıllık anlaşma sağlandığı duyurulan teknik direktör Osman Özköylü, yeni takımının başında ilk antrenmanına çıktı.

Altay, 13 Şubat Cumartesi günü Ankara Keçiörengücü'nü konuk edeceği 21. hafta müsabakasının hazırlıklarına devam etti.

Siyah-beyazlı ekipte teknik direktörlük görevine getirilen Osman Özköylü yönetiminde Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'ndeki antrenmanda futbolcular, ısınmanın ardından pas çalışması gerçekleştirdi. İdman, dar alan oyunlarıyla tamamlandı.

Öte yandan, Osman Özköylü'nün yardımcılıklarını Fatih Çardak, Uğur Okur, Ragıp Başdağ, Cengizhan Baskın, Arif Can Şanal ve Adem Çağlayan'ın yapacağı duyuruldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

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