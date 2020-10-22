Teknik Analiz mi Dedin? Hadi Canım Sen de!

Ekonomist, teknik analist, menkul kıymetler alım-satım uzmanı Ali Perşembe'nin yazdığı, "Teknik Analiz mi Dedin?

Ekonomist, teknik analist, menkul kıymetler alım-satım uzmanı Ali Perşembe'nin yazdığı, "Teknik Analiz mi Dedin? Hadi Canım Sen de!" serisinin 4. kitabı Scala Yayıncılık'tan yayınlandı.

Kitabın tanıtım yazısına göre Ali Perşembe, uluslararası finans piyasalarında ilk pozisyonunu aldığı 1980 yılından bu yana, vadeli borsalardan hisse senetlerine, döviz piyasalarından opsiyonlara kadar geniş bir yatırım araçları yelpazesinde yoğrulan 22 yılı aşkın birikimiyle 23 ülkede Hadi Canım sen de'yi anlattı.

Tanıtımda, "Daha önce üç cildi yayınlanmış olan bu kitap dizisi, teknik analizin bir kristal küre olarak görüldüğü, risk yönetimi öğelerinin inşa edilmediği, yatırımcılara has davranış biçimlerinin yontulmadığı ve tüm yatırım sürecinin en ince ayrıntılarına kadar önceden planlanarak disiplinli ve sistematik bir yaklaşım geliştirilmediği müddetçe işlemeyeceğinin bir manifestosu" denildi. (Fotoğraflı)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı