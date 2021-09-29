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Tekerlekli Sandalye Tenis Dünya Takımları Kupası İtalya'da sürüyor

AA / Sinem Er - Haberler | Spor
Tekerlekli Sandalye Tenis Dünya Takımları Kupası İtalya'da sürüyor

Tekerlekli Sandalye Tenis Dünya Takımları Kupası (BNP Paribas) İtalya'da devam ediyor.

Tekerlekli Sandalye Tenis Dünya Takımları Kupası ( Bnp Paribas ) İtalya'da devam ediyor.

Türkiye Tekerlekli Sandalye Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Sardunya şehrinde düzenlenen turnuvanın ilk gününde kadınlar quad kategoride Türkiye, İngiltere'ye 2-1 yenildi. Milliler, ikinci gün junior kategoride Japonya'ya 3-0, quad kategoride ise Güney Afrika'ya 3-0 mağlup oldu.

Önder Yurdakul'un başkanlık ettiği milli takımda, Emirhan Toper, Cihan Çakmakçı, Celil Çetiner, Büşra Fatma Ün, Nurşen Şen, Zeliha Aksak, Uğur Altınel ve Fatih Karataş yer alıyor.

Organizasyon 4 Ekim Pazartesi sona erecek.

AA / Sinem Er - Spor Haberleri
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