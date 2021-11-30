İtalya'da düzenlenen Tekerlekli Sandalye Eskrim Dünya Kupası erkekler epe kategorisinde milli eskrimci Hakan Akkaya, gümüş madalya kazandı.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Pisa şehrindeki organizasyonda Hakan Akkaya, erkekler epe kategorisinde ikinci oldu.

AA / Muhammed Boztepe - Spor Haberleri

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