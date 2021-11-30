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Tekerlekli Sandalye Eskrim Dünya Kupası

AA / Muhammed Boztepe - Haberler | Spor
Tekerlekli Sandalye Eskrim Dünya Kupası

İtalya'da düzenlenen Tekerlekli Sandalye Eskrim Dünya Kupası erkekler epe kategorisinde milli eskrimci Hakan Akkaya, gümüş madalya kazandı.

İtalya'da düzenlenen Tekerlekli Sandalye Eskrim Dünya Kupası erkekler epe kategorisinde milli eskrimci Hakan Akkaya, gümüş madalya kazandı.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Pisa şehrindeki organizasyonda Hakan Akkaya, erkekler epe kategorisinde ikinci oldu.

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