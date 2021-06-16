Tekerlekli Sandalye Basketbol 22 Yaş Altı Genç Erkekler Avrupa Şampiyonası
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Tekerlekli Sandalye Basketbol 22 Yaş Altı Genç Erkekler Avrupa Şampiyonası

Tekerlekli Sandalye Basketbol 22 Yaş Altı Genç Erkekler Avrupa Şampiyonası
Anadolu Ajansı / Sinem Er - Haberler | Spor

İtalya'nın Udine kentinde düzenlenen Tekerlekli Sandalye Basketbol 22 Yaş Altı Genç Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye, İsrail'e 59-46 mağlup oldu.

İtalya'nın Udine kentinde düzenlenen Tekerlekli Sandalye Basketbol 22 Yaş Altı Genç Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye, İsrail'e 59-46 mağlup oldu.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre A Grubu'ndaki son maçında İsrail'e yenilen milli takım, 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet ile grup ikincisi olarak yarı finale çıktı.

Milli takımda Mahmut Açıkgöz 15, Mücahit Günaydın 11, Rıdvan Aksoy ise 6 sayıyla oynadı.

Milli basketbolcular yarı finalde, B Grubu'ndaki Almanya-İspanya maçının galibiyle karşılaşacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinem Er

İstanbul değil Bakü! A Millilerin Galler maçı öncesi sokaklar şölen yerine döndü
İstanbul değil Bakü! A Millilerin Galler maçı öncesi sokaklar şölen yerine döndü
Ronaldo'dan sonra Müslüman yıldız Pogba da basın toplantısına damga vurdu! İçki şişesini masadan kaldırdı
Ronaldo'dan sonra Müslüman yıldız Pogba da basın toplantısına damga vurdu! İçki şişesini masadan kaldırdı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar İlham Aliyev Boris Johnson Jens Stoltenberg Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Enis Arıkan Kerimcan Durmaz Farah Zeynep Abdullah
Spor Cristiano Fatih Terim Nihat Özdemir Emre Belözoğlu Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Tekerlekli Sandalye Basketbol 22 Yaş Altı Genç Erkekler Avrupa Şampiyonası - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.6.2021 14:52:01. #1.15#

title