Tekerlekli sandalye basketbol: 2019 Kadınlar Avrupa Şampiyonası

Türkiye, 2019 Tekerlekli Sandalye Basketbol Kadınlar Avrupa Şampiyonası'ndaki ilk maçında Almanya'ya 59-17 mağlup oldu.

Hollanda'nın Rotterdam kentinde yapılan şampiyonada Türkiye ile Almanya karşı karşıya geldi.

Müsabakanın ilk yarısında sayı kaydedemeyen milli takım, soyunma odasına 41-0 geride gitti. Ay-yıldızlılar, ikinci yarıda 17 sayı bulmasına karşın sahadan 59-17 mağlup ayrıldı.

Şampiyonadaki diğer maçlarda Büyük Britanya, Fransa'yı 66-18, Hollanda ise İspanya'yı 59-36 mağlup etti.

Milliler, şampiyonadaki ikinci maçında yarın ev sahibi Hollanda ile karşılaşacak.

Kaynak: AA