Tekerlekli sandalye basketbol: 2019 Kadınlar Avrupa Şampiyonası
Türkiye, 2019 Tekerlekli Sandalye Basketbol Kadınlar Avrupa Şampiyonası'ndaki ilk maçında Almanya'ya 59-17 mağlup oldu.
Türkiye, 2019 Tekerlekli Sandalye Basketbol Kadınlar Avrupa Şampiyonası'ndaki ilk maçında Almanya'ya 59-17 mağlup oldu.
Hollanda'nın Rotterdam kentinde yapılan şampiyonada Türkiye ile Almanya karşı karşıya geldi.
Müsabakanın ilk yarısında sayı kaydedemeyen milli takım, soyunma odasına 41-0 geride gitti. Ay-yıldızlılar, ikinci yarıda 17 sayı bulmasına karşın sahadan 59-17 mağlup ayrıldı.
Şampiyonadaki diğer maçlarda Büyük Britanya, Fransa'yı 66-18, Hollanda ise İspanya'yı 59-36 mağlup etti.
Milliler, şampiyonadaki ikinci maçında yarın ev sahibi Hollanda ile karşılaşacak.
Kaynak: AA
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