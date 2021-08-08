Teixeira'nın uçuş bilgilerini paylaşan Beşiktaş, taraftarından karşılama yapmamasını istedi
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Teixeira'nın uçuş bilgilerini paylaşan Beşiktaş, taraftarından karşılama yapmamasını istedi

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Kara Kartal, Brezilyalı yıldız Alex Teixeira'yı yarın İstanbul'a getiriyor. Teixeira, 16.50'da İstanbul'da olacak. Siyah-Beyazlı kulüp, oyuncunun karantina süreci olduğu için taraftarlardan karşılama yapmamasını istedi.

Alex Teixeira, yarın Beşiktaş forması giymek için İstanbul'a gelecek. Siyah-Beyazlı kulüp, günü ve saati paylaştı, taraftardan karşılama yapmamasını istedi.

Teixeira'nın uçuş bilgilerini paylaşan Beşiktaş, taraftarından karşılama yapmamasını istedi

İşte Beşiktaş'tan yapılan açıklama:

"Brezilyalı futbolcu Alex Teixeria Pazartesi günü saat 16:50'de İstanbul Havalimanı Genel Havacılık terminaline iniş yapacak. Oyuncunun karantina süreci olduğundan dolayı taraftar karşılaması yapılmayacaktır."

RİZE MAÇINDA YOK

Brezilyalı yıldız karantina sürecinden dolayı ligin ilk maçında Çaykur Rizespor'a karşı forma giyemeyecek.

Teixeira'nın uçuş bilgilerini paylaşan Beşiktaş, taraftarından karşılama yapmamasını istedi
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- Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
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Teixeira'nın uçuş bilgilerini paylaşan Beşiktaş, taraftarından karşılama yapmamasını istedi - Haberler Spor
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