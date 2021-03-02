Tecrübeli gazeteci Levent Tüzemen koronavirüs nedeniyle yoğun bakıma alındı
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Tecrübeli gazeteci Levent Tüzemen koronavirüs nedeniyle yoğun bakıma alındı

02.03.2021 15:41 | Son Güncelleme: 02.03.2021 16:05
Tecrübeli gazeteci Levent Tüzemen koronavirüs nedeniyle yoğun bakıma alındı

Galatasaraylılığı ile bilinen tecrübeli gazeteci ve yorumcu Levent Tüzemen yoğun bakıma alındı. Tüzemen'in koronavirüse yakalandığı ve hastalığı ağır geçirmesi nedeniyle tedavisinin yoğun bakımda devam ettiği belirtildi.

Sabah Gazetesi'nin tecrübeli yazarlarından Levent Tüzemen, koronavirüse yakalanması nedeniyle yoğun bakıma alındı.

Aynı zamanda Galatasaray kongre üyesi de olan Tüzemen'in hastalığı ağır geçirdiği ve bu nedenle tedavisinin yoğun bakımda devam ettiği belirtildi.

Tüzemen'in tedavi süreciyle ilgili henüz net bir bilgi verilmezken, meslektaşları sosyal medya aracılığıyla tecrübeli gazeteciye geçmiş olsun mesajlarını iletti.

"GALATASARAY BU KADROYLA LİGİ GÖTÜREMEZ"

Son olarak Galatasaray'ın BB Erzurumspor'u 2-0 mağlup ettiği karşılaşmayı Sabah Gazetesi'ndeki köşesinde değerlendiren Tüzemen, sarı-kırmızılıların mevcut kadrosuyla ligin sonunu getiremeyeceğini iddia etmişti.

Tüzemen'in yazısının önemli noktaları şu şekildeydi;

Fatih Terim'in, Alanya maçını kazanan kadroyu ödüllendirmek adına Erzurumspor karşısına çıkarması sıkıntı yarattı. Keyif vermeyen, bol hata yapan bir G.Saray izledik. Bu kadroyla G.Saray lig sonuna kadar gidemez. Sadece koşan oyunculardan takım kuramazsınız. Oyuna akıl katacak, top kullanma yeteneği yüksek, kaliteli oyunculara ihtiyacınız var. Mohamed'in ilk golüne kadar G.Saray'ın Erzurum kalesinde pozisyonu bile yoktu. Çünkü takım içinde final pası yapacak, araya top atacak oyuncu yok. Onyekuru ve Mohamed, Belhanda, Feghouli gibi yetenekli oyuncuları aradılar. Oyundan düşen, çok pas hatası yapan futbolculara Terim'in uzun süre tahammül etmesi ve değişikliğe gitmemesi, oyuna geç müdahale etmesi G.Saray'a zarar verebilirdi. Tabela üzerinden maçı okursak Galatasaray kazandı. Ama oyun olarak Erzurum daha mücadeleci, daha güçlü, 2-0'a rağmen skoru kabul etmeyen bir mücadele içindeydi.

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Haber Yorumları (1)
MUSTAFA: o zaman ermanı da alın yanyana oturuyorlardı büyük ihtimalle onda da korona var. sağa sola saldırmasından belli. aşılamak lazım.
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