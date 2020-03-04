Team INEOS Sportif Direktörü Nicolas Portal, 40 yaşında hayata veda etti

04.03.2020 20:15 | Son Güncelleme: 04.03.2020 20:15

Bisiklet dünyası dün acı bir haber aldı. Eski adıyla Team SKY’ın, şimdinin Team INEOS’unun eski bisikletçisi ve sportif direktörü Nicolas Portal, henüz 40 yaşındayken ani bir şekilde hayata gözlerini yumdu. Fransız L’Equipe ve İtalyan La Gazzetta dello Sport gazetelerinin haberlerine göre, Fransız spor adamı bir kalp krizinin kurbanı oldu.

Team INEOS, dün (3 Mart Salı günü) yaptığı açıkalamada, “Dostumuz ve iş arkadaşımız Nicolas Portal’ın ölüm haberini, çok büyük bir üzüntü içinde paylaşıyoruz. Portal, bu öğleden sonra Andorra’daki evinde ani bir şekilde hayatını kaybetti.”

40 yaşında hayatını kaybeden Portal, 2010’lu yılların açık ara en iyi takımı olan Team INEOS’ta dokuz yıl boyunca sportif direktörlük görevi yaptı. 2002 yılında profesyonel pelotona AG2R formasıyla giriş yapan Fransız sporcu, sonrasında Caisse d’Epargne ve Team SKY formaları giymişti. En büyük sportif başarısı, 2004 yılında Critérium du Daphiné’de elde ettiği etap galibiyetiydi. Tour de France’a altı kez katılan Portal, peloton içinde sportif direktörlükteki başarısıyla ünlenmişti.

Portal, sporculuk kariyerini 2010’da, yalnızca 31 yaşındayken, kalp ritmindeki düzensizlikler nedeniyle sonlandırmıştı. Sonrasında ise, üst düzey bir yarış zekasına sahip olması ve taktisyenliğiyle fark yaratması sayesinde o zamanki adıyla Team SKY’ın sportif direktörü olmuştu.

Bradley Wiggins’in SKY formasıyla 2012’de yaşadığı Tour de France şampiyonluğunda aktif rol almasa da, Chris Froome’un 2013’teki ilk Tour şampiyonluğunda onun yanındaydı. Froome’un sonrasında 2015,2016 ve 2017’de yaşadığı Tour şampiyonluklarının yanı sıra; Geraint Thomas’ın 2018’de, Egan Bernal’in ise 2019’da Team SKY veya Team INEOS formalarıyla yaşadığı şampiyonlukların hepsinde, takımın Fransa’daki sportif direktörü Nicolas Portal’dı.