TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 66 milyar lira verdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 26 Ağustos vadeli repo ihalesi ile piyasaya 65 milyar 999 milyon 999 bin 973 lira verdi.