TCMB, repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 46 milyar lira verdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 29 Temmuz vadeli repo ihalesi ile piyasaya 45 milyar 999 milyon 999 bin 992 lira verdi.