TCMB Başkanı Uysal: "Merkez bankası güçlü bir tepki verdi, süregelen bir tepki verdi, bir sıkılaşma yaptı. Bu süreç devam ediyor, sonuçlanmış değil."
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TCMB Başkanı Uysal: "Merkez bankası güçlü bir tepki verdi, süregelen bir tepki verdi, bir sıkılaşma yaptı. Bu süreç devam ediyor, sonuçlanmış değil."

28.10.2020 12:09 | Son Güncelleme: 28.10.2020 12:12
TCMB Başkanı Uysal:

TCMB Başkanı Uysal: "Merkez bankası güçlü bir tepki verdi, süregelen bir tepki verdi, bir sıkılaşma yaptı.

TCMB Başkanı Uysal: "Merkez bankası güçlü bir tepki verdi, süregelen bir tepki verdi, bir sıkılaşma yaptı. Bu süreç devam ediyor, sonuçlanmış değil."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu

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