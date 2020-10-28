TCMB Başkanı Uysal: "Merkez bankası güçlü bir tepki verdi, süregelen bir tepki verdi, bir sıkılaşma yaptı. Bu süreç devam ediyor, sonuçlanmış değil."

TCMB Başkanı Uysal: "Merkez bankası güçlü bir tepki verdi, süregelen bir tepki verdi, bir sıkılaşma yaptı.