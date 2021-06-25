TBPF Başkanı Özdemir, Short Track Milli Takımı'nın kampını ziyaret etti Açıklaması
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TBPF Başkanı Özdemir, Short Track Milli Takımı'nın kampını ziyaret etti Açıklaması

TBPF Başkanı Özdemir, Short Track Milli Takımı'nın kampını ziyaret etti Açıklaması
Anadolu Ajansı / Tahir Turan Eroğlu - Haberler | Spor

Türkiye Buz Pateni Federasyonu (TBPF) Başkanı Gökhan Özdemir, Kocaeli'de kamp yapan Short Track Milli Takımı sporcularıyla bir araya geldi.

Türkiye Buz Pateni Federasyonu (TBPF) Başkanı Gökhan Özdemir, Kocaeli'de kamp yapan Short Track Milli Takımı sporcularıyla bir araya geldi.

Kentte 7 Haziran'da 39 sporcunun katılımıyla başlayan kamp, 25 sporcuyla 29 Haziran'a kadar devam edecek. Kampta yer alan 5'i olimpik kadro, 3'ü Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi sporcusu olmak üzere 14 sporcu, buz çalışmalarını sürdürmek üzere Erzurum'a gitti.

Kampın son evresinde sporcularla bir araya gelen federasyon başkanı Özdemir, AA muhabirine, Short Track Milli Takımı'nın gelişim kampı için Kocaeli'yi seçtiğini belirterek, yoğun bir program hazırladıklarını söyledi.

Özdemir, buz, bisiklet ve kara antrenmanlarının yanı sıra sporcular için sosyal etkinlikler, kişisel gelişim seminerleri gibi birçok aktivitenin bulunduğu bir kamp dönemi geçirdiklerini aktararak, kampların milli sporcular için yaz döneminde de devam edeceğini kaydetti.

"Bu yıl olimpiyatlar için kota yılımız. Eylül ayında başlayacak uluslararası yarışmalara sporcularımızı en iyi şekilde hazırlamak için büyük bir gayret içindeyiz." diyen Özdemir, hem yurt içi hem de yurt dışı kamplarıyla olimpik ve milli sporculara destek olmaya, seviyeyi bir kademe daha yükseltmeye çalıştıklarını vurguladı.

Kocaeli kampının faydalı geçtiğini dile getiren Özdemir, federasyon olarak ilkelerinden birinin altyapıya ağırlık vermek olduğunu anlattı.

Özdemir, Bakanlığın ve bağlı kuruluşların yetenek taramaları olduğunu dile getirerek, "Küçük yaşlarda sporcu seçmeleri başladı. Dolayısıyla olimpiyatlar bizim en büyük hedefimiz, uzun vadeli planlarla yapılması gereken hazırlıkları içeriyor. Çocuklarımızı altyapı seviyesinden alarak, onları bilimsel verilerden de faydalanarak yetiştirmeyi hedefledik. Onun için bu kamplarımızın yaş seviyelerini daha aşağıya çektik. Daha küçük yaşlarda başarılı sporcularımızın milli takım havasını koklamalarını ve burada onlara ilerideki spor yaşamlarında nasıl davranacaklarının eğitimini vermeyi hedefledik. Bunu da başardık, bundan sonra da böyle devam edecek. Sporcularımız, 8 yıllık planlamaya göre bu işe başladı. İnşallah 8 yıl sonra buradaki küçük çocuklarımız olimpiyat görecek, hedefimiz bu." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tahir Turan Eroğlu

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TBPF Başkanı Özdemir, Short Track Milli Takımı'nın kampını ziyaret etti Açıklaması - Haberler Spor
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