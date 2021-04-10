TBL: Kocaeli BŞB Kağıtspor: 82 Akhisar Belediye Basketbol: 80

Türkiye Basketbol Ligi 26. hafta karşılaşmasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor evinde ağırladığı Akhisar Belediye Basketbol'u 82-80 mağlup etti.
Türkiye Basketbol Ligi 26. hafta karşılaşmasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor evinde ağırladığı Akhisar Belediye Basketbol'u 82-80 mağlup etti.
Salon: Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu
Hakemler: Tunçtan Durmuşcan xx, Abdullah Koputan xx, İsmail Binbir xx
KBB Kağıtspor: Burak Şaşmaz, Burak Can Dilmaç, Can Altıntığ xx 7, Sertay Gürsu x 2, Mert Ulutaş xx, Horace Gilbert Spencer xx 12, Uğur Dokuyan xx 12, Bora Hun Paçun x 2, Sertan İbrahim Sarı xx 6, Hakan Şanlı xx 5, Keshun Deion Sherrill xxx 36
Başantrenör: Ahmet Murat Yolcu
Akhisar Belediye Basketbol: Troy Chissell Franklin xx 11, Marvin Hilton Jefferson xxx 16, Doğukan Şanlı xx 11, Can Urşan x 2, Alihan Deniz Genç xx 11, Ömer Sancaklı xxx 21, Ahmet İlter Tunalı xx 6, Fatih Kızılca x 2, Berkay Kansu xx, Yavuz Koça x, Gökhan Akkoyun x
Başantrenör: Levent Demircis
1. Periyot: 18-17 (Kocaeli BŞB Kağıtspor lehine)
Devre: 46-39 (Kocaeli BŞB Kağıtspor lehine)
3. Periyot: 66-55 (Kocaeli BŞB Kağıtspor lehine) - KOCAELİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı