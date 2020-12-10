TBL: Akhisar Basket: 85Manisa BBSK: 84
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TBL: Akhisar Basket: 85Manisa BBSK: 84

10.12.2020 00:01 | Son Güncelleme: 10.12.2020 00:05
TBL: Akhisar Basket: 85Manisa BBSK: 84

Türkiye Basketbol Ligi'nin 9. haftasında iki Manisa ekibi Manisa Büyükşehir Belediyespor ile Akhisar Belediye Basket karşı karşıya geldi.

Türkiye Basketbol Ligi'nin 9. haftasında iki Manisa ekibi Manisa Büyükşehir Belediyespor ile Akhisar Belediye Basket karşı karşıya geldi. Akhisar Spor Salonunda oynanan mücadeleyi Akhisar Basket 85-84 kazandı.

Maç: Türkiye Basketbol Ligi 9.Hafta Karşılaşması

Salon: Akhisar Spor Salonu

Hakemler: Önder Yılmaz, Mehmet Onur Sönmez

Akhisar Basket: Troy (15), Marvin (9), Doğulan (19), Can (5), Deniz (21), İlker (10), Fatih (2), Berkay (5), Gökhan (8),

Baş Antrenör: Levent Üzümcü

Manisa Büyükşehir Belediyespor: Marcus (25), İnanç, Kaan (2), Tolga (8), Ramazan (6), Gökhan (3), Calvin (12), Alican (17), Umut (9), Recep (2),

Baş Antrenör: Ceyhun Cabadak

1.Periyot: 24-23

2.Periyot: 27-16

3.Periyot: 18-23

4.Periyot: 16-22

Maç Sonucu: 85-84 Akhisar lehine - MANİSA

TBL: Akhisar Basket: 85Manisa BBSK: 84
TBL: Akhisar Basket: 85Manisa BBSK: 84
TBL: Akhisar Basket: 85Manisa BBSK: 84
TBL: Akhisar Basket: 85Manisa BBSK: 84

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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