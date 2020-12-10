TBL: Akhisar Basket: 85Manisa BBSK: 84
Türkiye Basketbol Ligi'nin 9. haftasında iki Manisa ekibi Manisa Büyükşehir Belediyespor ile Akhisar Belediye Basket karşı karşıya geldi.
Türkiye Basketbol Ligi'nin 9. haftasında iki Manisa ekibi Manisa Büyükşehir Belediyespor ile Akhisar Belediye Basket karşı karşıya geldi. Akhisar Spor Salonunda oynanan mücadeleyi Akhisar Basket 85-84 kazandı.
Maç: Türkiye Basketbol Ligi 9.Hafta Karşılaşması
Salon: Akhisar Spor Salonu
Hakemler: Önder Yılmaz, Mehmet Onur Sönmez
Akhisar Basket: Troy (15), Marvin (9), Doğulan (19), Can (5), Deniz (21), İlker (10), Fatih (2), Berkay (5), Gökhan (8),
Baş Antrenör: Levent Üzümcü
Manisa Büyükşehir Belediyespor: Marcus (25), İnanç, Kaan (2), Tolga (8), Ramazan (6), Gökhan (3), Calvin (12), Alican (17), Umut (9), Recep (2),
Baş Antrenör: Ceyhun Cabadak
1.Periyot: 24-23
2.Periyot: 27-16
3.Periyot: 18-23
4.Periyot: 16-22
Maç Sonucu: 85-84 Akhisar lehine - MANİSA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı