TBL 1. Lig: Petkimspor: 82 - Samsunspor: 67
Türkiye Basketbol Ligi'nin 24. haftasında Petkimspor, evinde ağırladığı Samsunspor'u 82-67'lik skorla mağlup etti.
17.03.2020 19:48 | Son Güncelleme: 17.03.2020 19:49
Türkiye Basketbol Ligi'nin 24. haftasında Petkimspor, evinde ağırladığı Samsunspor'u 82-67'lik skorla mağlup etti.
Salon: Enka Spor
Hakemler: Aydın Karaçam xx, İsmail Binbir xx, Abdullah İlik xx
Petkimspor: Ali Işık xxx 21, Hakan Yapar xx 14, Yiğitcan Turna xx 13, Serkan Menteşe xx 12, Jasbarie Wayne Anthony xx 11, Yancy Dereinger Gates 5, Berkay Bayar x 3, Şahin Ekmen xx 3
Antrenör: Arda Vekiloğlu
Samsunspor: Çağdaş Erdoğan xx 15, Predrag Samardjiski xx 13, Abdullah Cem Koçal xx 11, Ali Berkan Özçiftçi xxx 10, Oğuzhan Sungur xx 7, Ömer Tayfun Karabey x 6, Enver Enis Ekmen x 3, Anıl Sungur x 2
Antrenör: Ali Burgul
1. Periyot: 18-15 (Petkimspor lehine)
Devre: 42-34 (Petkimspor lehine)
3. Periyot: 63-47 (Petkimspor lehine) - İZMİR
Kaynak: İHA