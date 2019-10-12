TBL 1. Lig: Petkimspor: 75 - Akhisar Belediye: 72
Türkiye Basketbol Ligi'nin (TBL) ilk haftasında Petkimspor, evinde ağırladığı Akhisar Belediye'yi 75–72'lik skorla mağlup etti.
Türkiye Basketbol Ligi'nin (TBL) ilk haftasında Petkimspor, evinde ağırladığı Akhisar Belediye'yi 75–72'lik skorla mağlup etti.
Salon: Enka Spor
Hakemler: Uğur Özen xx, Fatih Güler xx, Ahmet Kemal Digilli xx
Petkimspor: Patrick Ronald xxx 26, Hakan xxx 16, Yiğitcan xxx 12, Serkan xx 6, Koray xx 5, Marvin Jermane Jones x 4, Recep Doğrusöz x 4, Şahin Ekmen x 2, Cemal Nalga x
Antrenör: Arda Vekiloğlu
Akhisar Belediye: Kahıem Seawrıght xxx 17, Ömer Sancaklı xxx 17, Merthan Mutlu xxx 12, Hazer Avcı xx 8, Vytenis Cızauskas xx 5, Erdem İlter xx 5, Sercan Topçu xx 5, Can Özcan x 2, Uğur Can Aksoy x 1
Antrenör: Özhan Cıvgın
1. Periyot: 12-18 (Akhisar Belediye lehine)
Devre: 34-32 (Petkimspor lehine)
3. Periyot: 56–47 (Petkimspor lehine) - İZMİR