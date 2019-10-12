TBL 1. Lig: Petkimspor: 75 - Akhisar Belediye: 72

Türkiye Basketbol Ligi'nin (TBL) ilk haftasında Petkimspor, evinde ağırladığı Akhisar Belediye'yi 75–72'lik skorla mağlup etti.

12.10.2019 19:28
TBL 1. Lig: Petkimspor: 75 - Akhisar Belediye: 72

Türkiye Basketbol Ligi'nin (TBL) ilk haftasında Petkimspor, evinde ağırladığı Akhisar Belediye'yi 75–72'lik skorla mağlup etti.


Salon: Enka Spor


Hakemler: Uğur Özen xx, Fatih Güler xx, Ahmet Kemal Digilli xx


Petkimspor: Patrick Ronald xxx 26, Hakan xxx 16, Yiğitcan xxx 12, Serkan xx 6, Koray xx 5, Marvin Jermane Jones x 4, Recep Doğrusöz x 4, Şahin Ekmen x 2, Cemal Nalga x


Antrenör: Arda Vekiloğlu


Akhisar Belediye: Kahıem Seawrıght xxx 17, Ömer Sancaklı xxx 17, Merthan Mutlu xxx 12, Hazer Avcı xx 8, Vytenis Cızauskas xx 5, Erdem İlter xx 5, Sercan Topçu xx 5, Can Özcan x 2, Uğur Can Aksoy x 1


Antrenör: Özhan Cıvgın


1. Periyot: 12-18 (Akhisar Belediye lehine)


Devre: 34-32 (Petkimspor lehine)


3. Periyot: 56–47 (Petkimspor lehine) - İZMİR

Kaynak: İHA
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