Tayfun Korkut'un Takımı Stuttgart, Mainz'e Boyun Eğdi

Bundesliganın ilk hafta maçında Stuttgart ile Mainz karşı karşıya geldi. Geçen sezon başarılı bir performans gösteren Tayfun Korkut'un ekibi Stuttgart, ilk maçta deplasmanda Mainz'a 1-0 yenildi.

Mainz'a galibiyeti getiren tek gol, karşılaşmanın 76. dakikasında Anthony Ujah'tan geldi.

GOMEZ 90 DAKİKA SAHADA KALDI

Stuttgart forması giyen Beşiktaş'ın eski futbolcuları Mario Gomez, 90 dakika sahada kalırken Andreas Beck, yedek kaldı.

Bundesliganın 2. haftasında Mainz, deplasmanda Nurnberg ile karşılaşacak. Stuttgart ise sahasında Bayern Münih'i konuk edecek.