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Fenerbahçe'nin teknik direktör adayı Tayfun Korkut: Sarı lacivertli kulüple ile görüşmedim

Fenerbahçe'nin teknik direktör adayları arasında bulunan Tayfun Korkut, sarı lacivertli kulüple transfer ile ilgili herhangi bir görüşme yapmadığını söyledi.

Fenerbahçe'nin teknik direktör adayı Tayfun Korkut: Sarı lacivertli kulüple ile görüşmedim
31.05.2020 16:53 | Son Güncelleme: 31.05.2020 16:59

Son olarak Stuttgart ile Bundesliga'da başarılı bir performans ortaya koyan teknik direktör Tayfun Korkut Fenerbahçe transferiyle ilgiliaçıklamalarda bulundu.

S Sport canlı yayınında geleceğiyle ilgili Korkut hakkında çıkan Fenerbahçe iddilarına da cevap verdi. 46 yaşındaki çalıştırıcı "Türkiye'de bir takım çalıştırmayı düşünüyor musunuz?" sorusuna, "Kulübün ve benim düşüncelerimin bir araya gelmesi lazım. Onu sağlayabilirsek her şey olabilir" cevabını verdi.

"FENERBAHÇE İLE GÖRÜŞMEDİM"

Ersun Yanal ile yolların ayrılmasından sonra adı ciddi şekilde Fenerbahçe ile anılmaya başlayan Tayfun Korkut konuyla ilgili, "Fenerbahçe ile görüşmedim. Teklif de almadım. Herhangi bir yorum da yapmadım. Fenerbahçe camiasına karşı büyük bir saygım var çünkü. Herhangi bir spekülasyona yol açmak istemediğim için bu konuda yorum yapmam doğru olmaz" ifadelerini kullandı.

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