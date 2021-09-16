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Taşıyıcılar, dosyalarını Bakan Karaosmanoğlu'na iletti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Taşıyıcılar, dosyalarını Bakan Karaosmanoğlu'na iletti

DÜZCE (İHA) – Düzce Kamyon ve Tır Taşıyıcılar Kooperatifi ve Düzce Şoförler Odası yönetimi, Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Adil Karaosmanoğlu'nu ziyaret ederek, yaş konusu ile ilgili hazırlanan dosyayı takdim etti.

DÜZCE (İHA) – Düzce Kamyon ve Tır Taşıyıcılar Kooperatifi ve Düzce Şoförler Odası yönetimi, Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Adil Karaosmanoğlu'nu ziyaret ederek, yaş konusu ile ilgili hazırlanan dosyayı takdim etti.

Düzce Kamyon ve Tır Taşıyıcılar Kooperatifi ile Şoförler Odası Başkanı Yavuz Yılmaz, Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Adil Karaosmanoğlu'nu makamında ziyaret etti. Ziyarette Düzce'de ki konular ile ilgili karşılıklı görüş alışverişinde bulunulurken, yaş konusu ile ilgili de hazırlanan dosya Bakan Karaosmanoğlu'na takdim edildi. Yaş konusunda talebi olumlu karşılayan Bakan Karaosmanoğlu, sorunları en kısa zamanda çözüme kavuşturma konusunda çalışmalar yapacağını belirtti. Düzce Kamyon ve Tır Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Orhan Yılmaz, Bakan Adil Karaosmanoğlu'nun açıklamalarından dolayı teşekkürlerini iletti. - DÜZCE

Taşıyıcılar, dosyalarını Bakan Karaosmanoğlu'na iletti

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
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