"Taş gibi zeminde oynadık" diyen Oğuzhan'a cevap: Zeminde bir şey yok, gelin ve gözünüzle görün
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"Taş gibi zeminde oynadık" diyen Oğuzhan'a cevap: Zeminde bir şey yok, gelin ve gözünüzle görün

Haberler.com - Haberler | Spor

BB Erzurumspor maçında sakatlanan Beşiktaşlı Cenk Tosun'un sakatlandığı nokta yetkililer tarafından incelendi. Konuyla ilgili açıklama yapan Erzurum Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, "Buraya baktığınızda mükemmel, yemyeşil ve sünger gibi bir zemin olduğu görülüyor. Cenk'in düştüğü noktada zemin mükemmel. Zeminlik bir şey yok" dedi.

BB Erzurumspor ve Beşiktaş karşılaşmasında sonuçtan çok saha zemini ve Cenk Tosun'un sakatlığı konuşuldu. Beşiktaş'ın orta sahası Oğuzhan Özyakup'un, "Taş gibi zeminde oynadık, ayakta durmak çok zordu" açıklamasının ardından Erzurum Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, stadın zeminine gitti ve incelemede bulundu.

İşte Taşkesenligil'in açıklamaları:

"YA OLUMLUDUR YA OLUMSUZDUR"

"Öncelikle talihsiz bir şekilde sakatlık geçiren Beşiktaşlı futbolcu ve milli gururumuz Cenk Tosun'a geçmiş olsun diyorum. Burası alttan ve üstten ısıtmalı, yılın 12 ayı yeşil olarak Erzurumspor kulübüne hizmet veren stadyumdur. Dün yaşanan olayda stadın zemininde aksaklıklar olduğu ve zeminin kötü olduğu ile ilgili bazı medya organlarında ilimize karşı, stadımıza karşı eleştiriler oldu. Bundan 1 ay önce yine aynı şekilde burayla ilgili olumlu görüşler sunulmuştu. Aynı anda iki düşünce olmaz ya olumludur ya olumsuz.

'Taş gibi zeminde oynadık' diyen Oğuzhan'a cevap: Zeminde bir şey yok, gelin ve gözünüzle görün

"BURASI MÜKEMMEL, YEMYEŞİL"

Cenk Tosun tam bulunduğum noktada düştü. Buraya baktığınızda mükemmel, yemyeşil ve sünger gibi bir zemin olduğu görülüyor. Biz burada kışın eksi 29 derecelerde nöbet tutarak bu hale getirdik. Emek veren arkadaşlarıma üzülüyorum. Ağır kış şartlarına rağmen zemini bu kadar iyi koruyan arkadaşlarıma üzülüyorum. Haftada bazen iki maç oynanmasına rağmen bu zemin dipdiri durarak bahara çıkmıştır. Bu eleştiriler yanlı ve kasıtlıdır. Bunların amacı üzüm yemek değil bağcıyı dövmektir.

"GELİN VE GÖZÜNÜZLE GÖRÜN"

Buradan eleştiri yapanlara şunu söylüyorum; gelin gözünüzle görün ve üzerinde yürüyün. Hiçbir sorun olmadığı göreceksiniz. Maç günü stadyum sabah sulandı. Sulanması Gençlik Spor İl Müdürlüğü'nün takdirinde değil. Erzurumspor Kulübü'nün takdirindedir. Ancak ilkbahar olduğu için hemen kuruyabiliyor."

'Taş gibi zeminde oynadık' diyen Oğuzhan'a cevap: Zeminde bir şey yok, gelin ve gözünüzle görün
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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.4.2021 17:06:46. #1.15#
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