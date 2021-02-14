Tartışmaların odağındaki VAR sistemi için TFF'den net açıklama: UEFA'nın takdirini kazandı, kullanılmaya devam edecek

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TFF Başkanı Nihat Özdemir, her karşılaşmanın ardından tartışmaların odağına oturan VAR sistemi için net konuştu ve "İngiltere, İspanya, Fransa her yerde tartışılıyor. Çünkü bir olay ve karar verici insanlar var. Bizim kurduğumuz VAR, UEFA'nın takdirini kazanmış bir sistem" diyerek VAR'ın kullanılmaya devam edeceğini belirtti.

Türkiye'de herkes Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminden şikâyetçi. En son Fenerbahçe, Galatasaray derbisindeki ofsayt kararına isyan etti. Sarı-lacivertliler, benzer durumların yaşanması halinde dosyayı Avrupa'ya taşıyacağını açıkladı.

"VAR SİSTEMİYLE FUTBOLA TEKNİOLOJİ GELDİ"

TFF Başkanı Nihat Özdemir ise tartışılan VAR sisteminin devam edeceği mesajını verdi. Özdemir, "Hakem maçın her karesine hakim olamıyor. Onu dışarıda 10 bin göz izliyor. VAR sistemiyle futbola teknoloji geldi. VAR hakemleri kameralardan olayı tespit ediyor" dedi.

"BİZİM KURDUĞUMUZ SİSTEM, UEFA'NIN TAKDİRİNİ KAZANDI"

VAR sisteminin UEFA'da da devamlı tartışıldığını, geliştirilmeye çalışıldığını anlatan Başkan Özdemir, "Bizim kurmuş olduğumuz VAR sistemi, UEFA'nın da takdirini kazanan bir sistem. İngiltere, İspanya, Fransa, Almanya, İtalya her yerde VAR sistemi tartışılıyor. Çünkü, bir olay var ve karar verici insanlar var." dedi.

"BÜTÜN DÜNYADA TARTIŞMALAR VAR"

VAR tartışmalarının bütün dünyada olduğunu belirten Özdemir, "VAR'ı ben ikiye ayırıyorum. İlki ofsayt kararları. Orada işin içine matematik giriyor. Sistem çizgiyi çiziyor. İkincisi, penaltı ve kart kararları. Ele değmeler, fauller ya da kırmızı kartlar tartışmaya açık. Bütün dünyada bu var" diye konuştu.

(Sabah)