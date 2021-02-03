Tarsus İdmanyurdu'nda 5 oyuncunun koronavirüs testi pozitif

Misli.com 2'nci Lig B Grup'ta mücadele eden Tarsus İdmanyurdu'nda 5 oyuncunun koronavirüs testi pozitif çıktı.

Misli.com 2'nci Lig B Grubu'nda bugün sahasında Pazarspor'u ağırlayacak olan Tarsus İdmanyurdu'nda 5 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı. Testleri pozitif çıkan Sefa, Abdulsamet, Asım, Furkan ile Burak'ın karantina ve tedavi süreci yakından takip edilirken takımda başka oyuncularda koronavirüse rastlanmaması sevindirdi. Teknik direktör Ergün Penbe, "Kadroya giremeyecek oyuncularımız için üzgünüz ancak takımda bu alandaki eksikleri tamamlayacak oyuncularımız var. Pazarspor maçını galibiyetle aşacağımıza inancım tamdır" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Okan ÇALIŞKAN