Tarsus İdman Yurdu'nun yeni teknik direktörü Hüseyin Kalpar oldu - Haberler Spor
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Tarsus İdman Yurdu'nun yeni teknik direktörü Hüseyin Kalpar oldu

AA / Selahattin Özbozkurt - Haberler | Spor
Tarsus İdman Yurdu'nun yeni teknik direktörü Hüseyin Kalpar oldu

Misli.com 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Tarsus İdman Yurdu'nda teknik direktörlük görevine Hüseyin Kalpar getirildi.

TARSUS, MERSİN (AA) - Misli.com 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Tarsus İdman Yurdu'nda teknik direktörlük görevine Hüseyin Kalpar getirildi.

Düzenlenen imza töreninde konuşan kulüp başkanı Harun Şahin Kırbıyık, şampiyonluk hedeflerinden ödün vermeden yollarına devam edeceklerini söyledi.

Tarsus İdman Yurdu'nda 2,5 yıl teknik direktörlük yapan Ergün Penbe'ye bundan sonraki kariyerinde başarılar dileyen Kırbıyık, "Takımımızın yeni teknik direktörü Hüseyin Kalpar, başarısını kanıtlamış, çok sayıda Süper Lig ve TFF 1. Lig takımını çalıştırmış, değerli bir hocamız. Allah'ın izniyle Tarsus İdman Yurdu'nu da şampiyon yapmak için elinden gelen her şeyi yapacaktır." diye konuştu.

Tarsus İdman Yurdu ile çalışacağı için mutlu olduğunu dile getiren Hüseyin Kalpar ise "Ben de başkan gibi başarı odaklıyım. Hiçbir sıkıntı yaşamadan anlaştık. Bizim de hedefimiz başarılı olmak ve Tarsus İdmanyurdu'nu şampiyon yapmaktır. Başarılı olmanın karşılığı şampiyon olmaktır. Bunun bilincindeyiz. Tabii ki bu da kolay değil. Çok çalışmamız gerek. Hepimizin isteği şampiyon olmak ve bir üst lige çıkmak." ifadelerini kullandı.

Tarsus İdman Yurdu'nun yeni teknik direktörü Hüseyin Kalpar oldu

Tarsus İdman Yurdu'nun yeni teknik direktörü Hüseyin Kalpar oldu

AA / Selahattin Özbozkurt - Spor Haberleri
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Haber: Tarsus İdman Yurdu'nun yeni teknik direktörü Hüseyin Kalpar oldu - Haberler Spor
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