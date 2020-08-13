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Tarsus İdman Yurdu'nun yeni başkanı Serhat Servet Dövenci oldu

TFF 2'nci Lig ekiplerinden Tarsus İdman Yurdu Olağan Genel Kurulu Toplantısı sonunda başkanlığa Serhat Servet Dövenci getirildi.

Tarsus İdman Yurdu'nun yeni başkanı Serhat Servet Dövenci oldu
13.08.2020 21:12 | Son Güncelleme: 13.08.2020 21:41

TFF 2'nci Lig ekiplerinden Tarsus İdman Yurdu Olağan Genel Kurulu Toplantısı sonunda başkanlığa Serhat Servet Dövenci getirildi.

Tarsus İdman Yurdu Olağan Genel Kurulu Toplantısı bugün Tarsus Belediyesi Nikah Salonu'nda düzenlendi. Divan başkanlığını Cumali Yağcı, katiplikleri ise Salih Erdoğan ve Zafer Yıldırım'ın yaptığı olağan kongre saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Gündem maddelerinin okunup, ibraz edilmesinin ardından tek listeyle seçimlere gidildi. 58 üyenin oy kullandığı seçimlerde, Serhat Servet Dövenci kulüp başkanlığına seçildi. Bir önceki dönem kulüp başkanı Musa Atay yeniden listede yer aldı. Yeni görevine seçilen başkan Dövenci, Mersin'i üst liglerde temsil eden tek takımın Tarsus İdman Yurdu olduğunu hatırlatarak, "Bu kulübü daha iyi noktalara getirebilmek adın çalışacağız. Bunun için el birliği ile hareket etmemiz gerekiyor. İnanıyorum ki bunu başaracağız" dedi.


Kaynak: DHA

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