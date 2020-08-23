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Tarsus İdman Yurdu'nda Sefa ve Alperen yuvada kaldı

TFF 2. Lig ekiplerinden Tarsus idman Yurdu iç transferde Sefa Durmuş ve Alperen Pak ile yeniden anlaştı.

Tarsus İdman Yurdu'nda Sefa ve Alperen yuvada kaldı
23.08.2020 19:26 | Son Güncelleme: 23.08.2020 19:38

TFF 2. Lig ekiplerinden Tarsus idman Yurdu iç transferde Sefa Durmuş ve Alperen Pak ile yeniden anlaştı.

Tarsus İdman Yurdu, iç transferde Barış, Anıl, Kaplan, Çağrı, Samet, İbrahim, Aytaç, Onur, Asım, Mert, Cem ve Mahsun ile yeniden sözleşme yenilenmişti. Anlaşmaya varılan 12 ismin ardından dün de Alperen Pak ve Sefa Durmuş ile masaya oturan transfer komitesi iki oyuncuyla el sıkışarak yeniden sözleşme yeniledi.

Transfer komitesi Ferhat, Nurullah ve Yılmaz Can'ı da yeni sözleşme imzalamak için görüşmeye çağırdı. - MERSİN

Kaynak: İHA

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