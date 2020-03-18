Tariş, cep tipi kolonya üretimine odaklandı
Yarım asırdır kolonya üreten Tariş İncir Tarım Satış Kooperatifleri Birliği, yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında yurt dışı satışını askıya alıp kapasitesini iki katına çıkardı.
18.03.2020 11:58 | Son Güncelleme: 18.03.2020 11:58
Yarım asırdır kolonya üreten Tariş İncir Tarım Satış Kooperatifleri Birliği, yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında yurt dışı satışını askıya alıp kapasitesini iki katına çıkardı.
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Kaynak: Dunya.com