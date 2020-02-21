Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'den 2,6 milyar TL'lik destek müjdesi
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, dev destek paketini açıkladı. Toplamda 2,6 milyar TL'lik destek kapsamında ödemeler bugün saat 18.00 itibariyle hesaplara yatırılmaya başlanacak.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, merakla beklenen mazot ve gübre, hububat, süt, kırsal kalkınma ve lisanslı depoculuk desteklerini açıkladı. Toplamda 2 milyar 674 milyon TL'lik destek kapsamında, ödemeler TC kimlik numarasına göre, bugün saat 18.00 itibariyle yatırılmaya başlanacak.
TC KİMLİK NUMARASINA GÖRE ÖDENECEK
Bakan Pakdemirli mazot ve gübre desteklerinin Elazığ ve Malatya hariç, 58 il için 21 Şubat tarihinden itibaren TC kimlik numarasının son hanesine göre ödenmeye başlanacağını açıkladı.
Yapılacak olan destekler ve tarihleri şu şekilde:
"Mazot Gübre Desteği: 58 il, 1.401.138 kişi, 2.334.027.194 TL
Elazığ ve Malatya Hariç 56 ilde TCKN son hanesine göre ödenecek
0 ve 2 olanlar (21 Şubat)
4, 6 olanlar (28 Şubat)
8 olanlar (6 Mart)
18.00'dan sonra
Tek Seferde Ödenecekler (21 Şubat, 18.00'dan sonra)
Hububat Desteği: 4 il, 14.356 kişi, 138.224.945 TL
Süt Desteği: 74 il, 259.426 kişi, 184.759.417 TL
Kırsal Kalkınma Desteği: 10 il, 5.275.406 TL
Lisanslı Depoculuk Desteği: 19 il, 12.396.941 TL."