Tarım Kredi Genel Müdürü Fahrettin Poyraz Bursa'da kooperatif marketlerle ilgili konuştu Açıklaması
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Tarım Kredi Genel Müdürü Fahrettin Poyraz Bursa'da kooperatif marketlerle ilgili konuştu Açıklaması

Tarım Kredi Genel Müdürü Fahrettin Poyraz Bursa'da kooperatif marketlerle ilgili konuştu Açıklaması
Anadolu Ajansı / Mustafa Yılmaz - Haberler | Ekonomi

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri (Tarım Kredi) Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, "Kooperatif marketler noktasında 500 market hedefi verdi bize Cumhurbaşkanımız.

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri (Tarım Kredi) Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, "Kooperatif marketler noktasında 500 market hedefi verdi bize Cumhurbaşkanımız. Bu sene başında yaklaşık 120 marketimiz vardı, şu anda Allah'a şükür 400 civarına yaklaştık" dedi.

Poyraz, Bursa'daki 623 Sayılı Dağkadı Tarım ve Kredi Kooperatifi hizmet binası açılışında yaptığı konuşmada, çiftçi ortaklarına destek olmak için çalıştıklarını söyledi.

Tarım Kredi Kooperatiflerinin ekonomik büyüklüğünün yaklaşık 40 milyar liraya ulaştığını aktaran Poyraz, şöyle devam etti:

"Bizde gübrede hile olmaması lazım. Yem en kalitelisi olması lazım. Bunun bir kere tartışması yok. Kooperatif marketler noktasında 500 market hedefi verdi bize Cumhurbaşkanımız. Bu sene başında yaklaşık 120 marketimiz vardı, şu anda Allah'a şükür 400 civarına yaklaştık. Yıl sonuna varmadan 500 market hedefini yakalayarak, bizim hedefimiz 700 şu anda."

"GÜBRETAŞ Türkiye'deki gübre piyasasında öncü"

Poyraz, GÜBRETAŞ'ın Türkiye'deki gübre piyasasında öncü kuruluşlardan olduğunu dile getirdi.

Zaman zaman ürünlerinin pahalı olduğu yönünde eleştiriler aldıklarını vurgulayan Poyraz, "Biz bir fiyat belirleyip 100 lira dediğimiz zaman bizimle rekabet edecek diğer firmalar 99, 98 lira demek zorunda. Demek ki burada piyasadaki regülasyonu sağlayan biziz. Aynı şey yemde ve diğerlerinde de geçerli. Buna rağmen son birkaç yıldır hem gübrede hem de yemde biz zaman zaman piyasanın da altına indik. Hatta bazı özel sektör firmalarından zararına satış yaptığımız yönünde eleştiri de aldık. Hayır biz tam da ticaretin olması gerektiği gibi davranıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Poyraz, Tarım Kredi Kooperatiflerinin alım miktarlarından da bahsederek, "Geçen sene bu zamanlarda 750 milyon liralık alım yapmışız, bu sene şimdiye kadar yaklaşık 1,5 milyar liralık alım yapmışız. Yani katlanarak devam ediyor alım rakamları." diye konuştu.

Açılış törenine Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İl Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygül, davetliler ve çiftçiler katıldı.

Tarım Kredi Genel Müdürü Fahrettin Poyraz Bursa'da kooperatif marketlerle ilgili konuştu Açıklaması

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Yılmaz

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Tarım Kredi Genel Müdürü Fahrettin Poyraz Bursa'da kooperatif marketlerle ilgili konuştu Açıklaması - Haberler Ekonomi
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