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Tarihte aynısı hiç yaşanmadı! Üç büyük takım hocasız kaldı

Haberler.com / Sergen Dağ - Haberler | Spor

Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim'le yolların ayrılmasının ardından Süper Lig tarihinde bir ilk yaşandı. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray aynı sezonda hoca değişikliğine gitti

Son olarak Galatasaray'da Fatih Terim'in ayrılması sonrası ilginç bir istatistik dikkat çekti. Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin ardından Aslan da teknik direktörsüz kaldı.

Süper Lig tarihinde daha önce Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın üçünün birden sezon devam ederken teknik direktör değişikliğine gittiği başka bir sezon bulunmuyor.

Tarihte aynısı hiç yaşanmadı! Üç büyük takım hocasız kaldı

İlk olarak Beşiktaş'ta kötü gidişat sonrası Sergen Yalçın'la ayrılık kararı alınmıştı. Yalçın ile 5-0'lık Dortmund yenilgisinin ardından yollar ayrılmıştı.

Tarihte aynısı hiç yaşanmadı! Üç büyük takım hocasız kaldı

Fenerbahçe'de ise 2. Vitor Pereira dönemi kısa sürmüştü. Beşiktaş karşısında Kadıköy'de alınan 2-2'lik beraberlik sonrası tartışılan Portekizli çalıştırıcı gönderilmişti.

Tarihte aynısı hiç yaşanmadı! Üç büyük takım hocasız kaldı

Beşiktaş ve Fenerbahçe'deki ayrılıkların ardından Galatasaray da 4. Fatih Terim dönemine son verdi. Ve böylece tarihte ilk kez üç büyük takım aynı sezonda hocasını değiştirdi.

Sergen Dağ
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Yorumlar (1)
baklavacı çeto :ne güzel. bardağın dolu tarafı şu ki bu üç takımın taraftarları başarısızlık nedeniyle birbirlerine laf atamayacak.. Cevap Yaz 0 1 Yayından Kaldır
500
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