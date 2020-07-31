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Tarihin ilk eşcinsel şampiyonu olan Amanda Nunes, 8 aylık hamile eşiyle boks antrenmanı yaptı

Tarihin ilk eşcinsel şampiyonu olarak dikkatleri üzerine çeken Amanda Nunes, 8 aylık hamile eşi Nina Ansaroff ile yaptığı boks antremanıyla gündem yarattı. Mart ayında bebek sahibi olacaklarını açıklayan çiftin videosu sosyal medya büyük ilgi gördü.

31.07.2020 16:08 | Son Güncelleme: 31.07.2020 16:25

Karma Dövüş Sanatları sporcusu Nina Ansaroff, hamilelik döneminde yaptığı antrenmanla gündeme geldi.

Tarihin ilk eşcinsel UFC şampiyonu olan Amanda Nunes, 8 aylık hamile olmasına rağmen spora ara vermeyen eşi Nina Ansaroff ile yaptığı antrenman görüntülerini paylaştı. Mart ayında bebek sahibi olacaklarını duyuran çiftin bu antrenman videosu sosyal medyada paylaşıldı ve dikkat çekti.

Tarihin ilk eşcinsel şampiyonu olan Amanda Nunes, 8 aylık hamile eşiyle boks antrenmanı yaptı

"FORMDA KALACAĞIM"

Amerikalı yıldız, yaptığı açıklamada "Hamilelik sürecim boyunca antrenman yapıp formda kalacağım. Daha önce bebek sahibi olmamıştım. Tam anlamıyla ne beklediğimi de bilmiyorum" ifadelerini kullandı.

"HER ŞEY OLMASI GEREKTİĞİ GİBİ OLACAK"

8 aylık hamile eşinin antrenmanına yardım eden ve halihazırda 2 Dünya şampiyonluğu bulunan Brezilyalı Nunes ise, konu hakkında TMZ Sports'a konuştu ve "Sanıyorum ki çok az kaldı. Biraz daha bekleyebilir. Hiçbir şey başka bir yere gitmiyor ve her şey olması gerektiği gibi olacak.

Tarihin ilk eşcinsel şampiyonu olan Amanda Nunes, 8 aylık hamile eşiyle boks antrenmanı yaptı
Tarihin ilk eşcinsel şampiyonu olan Amanda Nunes, 8 aylık hamile eşiyle boks antrenmanı yaptı
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