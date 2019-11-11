Tarihi Kentler Birliği’nden Nilüfer’e Başarı Ödülü
Nilüfer Belediyesi, Tarihi Kentler Birliği'nin Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması'nda Başarı Ödülü'ne değer görüldü.
11.11.2019 15:37 | Son Güncelleme: 11.11.2019 15:37
Nilüfer Belediyesi, Tarihi Kentler Birliği'nin Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması'nda Başarı Ödülü'ne değer görüldü. Nilüfer Belediyesi'nin ödülünü, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Zafer Yıldız aldı.
Kaynak: Dunya.com