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Tarihi Kentler Birliği’nden Nilüfer’e Başarı Ödülü

Nilüfer Belediyesi, Tarihi Kentler Birliği'nin Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması'nda Başarı Ödülü'ne değer görüldü.

11.11.2019 15:37 | Son Güncelleme: 11.11.2019 15:37
Tarihi Kentler Birliği’nden Nilüfer’e Başarı Ödülü

, Tarihi Kentler Birliği'nin Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması'nda Başarı Ödülü'ne değer görüldü. Nilüfer Belediyesi'nin ödülünü, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı aldı.

Kaynak: Dunya.com

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