Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nde İsmail Balaban'a büyük destek! Survivor'dan arkadaşları yalnız bırakmadı
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Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nde İsmail Balaban'a büyük destek! Survivor'dan arkadaşları yalnız bırakmadı

Haberler.com / Ali Gülhan - Haberler | Spor

Survivor 2021'in şampiyonu ünlü pehlivan İsmail Balaban, Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nde boy gösteriyor. Balaban'ı zorlu mücadeleler öncesinde arkadaşları da yalnız bırakmadı. Survivor'dan takım arkadaşları İlayda Şeker, Batuhan Karacakaya ve Aleyna Çalışkan, ünlü pehlivana destek için maçları izlemeye geldi.

Antalya'nın Elmalı ilçesinde bu yıl 669'uncusu düzenlenen Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri başladı. Survivor 2021'in kazananı ünlü pehlivan İsmail Balaban'da bu güreşlerde kemeri almak için mücadele veriyor. Ünlü pehlivanı güreşler öncesinde Survivor'dan arkadaşları yalnız bırakmadı.

Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nde İsmail Balaban'a büyük destek! Survivor'dan arkadaşları yalnız bırakmadı

FOTOĞRAF ÇEKTİRDİLER

Survivor 2021'in dikkat çeken ismi ve şampiyonu İsmail Balaban'ı Elmalı Yağlı Güreşleri'nde zor rakipler bekliyor. Hedefi kemeri kazanmak olan başarılı pehlivanı Survivor'dan arkadaşları İlayda Şeker, Batuhan Karacakaya ve Aleyna Çalışkan yalnız bırakmadı. İkili Balaban'la fotoğraf çektirirken bu görüntü sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nde İsmail Balaban'a büyük destek! Survivor'dan arkadaşları yalnız bırakmadı
Ali Gülhan
Haberler.com
Haberler.com - Spor Haberleri
Haber Yorumları (1)
SİNAN YILMAZ : Bu yarışma, güreşlere ilgili artırmadı bence. İsmail balaban'a ilgiyi artırdı.
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Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nde İsmail Balaban'a büyük destek! Survivor'dan arkadaşları yalnız bırakmadı - Haberler Spor
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