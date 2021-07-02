Taraftarların "Geri dön" çağrısı yaptığı Christoph Daum: Başkan Ali Koç en doğru kararı verir
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Taraftarların "Geri dön" çağrısı yaptığı Christoph Daum: Başkan Ali Koç en doğru kararı verir

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Spor

Yeni hoca arayışları devam eden Fenerbahçe'de binlerce taraftarın sosyal medya üzerinden "Geri dön" çağrısı yaptığı Alman teknik direktör Christoph Daum açıklamalarda bulundu. Adı Sarı-lacivertli ekiple anılan Daum, "Tüm Fenerbahçe ailesine gelecek için en iyisini diliyorum. Teknik direktör konusunda Ali Koç'un en doğru kararı vereceğine eminim" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç, pazartesi günü yeni teknik direktörü açıklayacağını bildirmişti. Ancak üzerinden geçen 5 güne rağmen henüz Sarı-Lacivertliler'in yeni hocası belli olmadı.

BİNLERCE TARAFTAR "GERİ DÖN" ÇAĞRISI YAPTI

Teknik adamın belli olmaması üzerine Fenerbahçeli taraftarlar sosyal medyada eski teknik direktörleri Christoph Daum hakkında mesajlar atmaya başladı ve Alman çalıştırıcı bir anda sosyal medyada trendtopic oldu. Binlerce taraftar Daum'a "geri dön" çağrısı yaptı. Tecrübeli teknik adam, Akşam Gazetesi'ne konuştu.

"FENERBAHÇE AİLESİNE GELECEK İÇİN EN İYİSİNİ DİLİYORUM"

Alman çalıştırıcı yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe taraftarının benim hakkımda bu kadar çok olumlu konuşması benim için bir onur. Fenerbahçe harika taraftarlara sahip seçkin bir kulüp. Başkan Ali Koç ve tüm yönetim kurulu üyeleri kulübün başarısı için büyük destek veriyor. Tüm Fenerbahçe ailesine gelecek için en iyisini diliyorum. Teknik direktör konusunda Ali Koç'un en doğru kararı vereceğine eminim" dedi.

2 ŞAMPİYONLUK YAŞAMIŞTI

67 yaşındaki Alman teknik adam Daum, Fenerbahçe'de 2 şampiyonluk yaşamıştı.

Taraftarların 'Geri dön' çağrısı yaptığı Christoph Daum: Başkan Ali Koç en doğru kararı verir
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Gündem Editörü - Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü
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