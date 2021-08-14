Taraftarlara seslenen Diagne'nin mesajı yürek burktu: Lütfen beni sevin
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Taraftarlara seslenen Diagne'nin mesajı yürek burktu: Lütfen beni sevin

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Hazırlık dönemi ve Avrupa elemeleri maçlarında ortaya koyduğu performansla takımda kalması istenen Mbaye Diagne, taraftarlara seslendi. Taraftarla çok kez gerilim yaşayan Diagne, sevilmek istediğini yazdı. Mbaye Diagne, "Sevilmek istiyorum. Beni severseniz sizin için he şeyimi veririm. Burnumu bile vermeye hazırım. Ben gerçek bir adamım. Eğer bugün buradaysam oluşturduğum kredi sayesindedir" dedi.

Takımdan ayrılması beklenen Falcao ve formsuz Mohamed, Mbaye Diagne'ye mecbur bıraktı. Senegalli forvet de kiralıktan döndükten sonra oldukça iyi performans gösterdi. Takım arkadaşlarının attığı toplarda doğru zamanda doğru yerde oldu, girdiği pozisyonları gole çevirdi. Diagne şu anda takımın birinci santrforu haline geldi. Ancak oyuncu ayrılmak istiyordu, fakat gösterdiği performans sonrası onun da fikri biraz değişti.

Taraftarlara seslenen Diagne'nin mesajı yürek burktu: Lütfen beni sevin

"SEVİLMEK İSTİYORUM"

Diagne, devam etmek için 'sevilme' şartı koştu. Senegalli oyuncu sosyal medya hesabından, "Sevilmek istiyorum. Bana saygı duymanızı istiyorum. Eğer beni gerçekten severseniz, sizin için her şeyimi veririm. Burnumu bile vermeye hazırım. Ben gerçek bir adamım. Eğer buradaysam, bu oluşturduğum kredi sayesindedir" mesajıyla taraftarlara seslendi.

Taraftarlara seslenen Diagne'nin mesajı yürek burktu: Lütfen beni sevin
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