Taraftarlara müjde! Bu sezon maçlara yüzde 50 oranında seyirci alınacak
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Taraftarlara müjde! Bu sezon maçlara yüzde 50 oranında seyirci alınacak

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Türkiye Futbol Federasyonu, yeni sezonda maçlara stat kapasitelerinin yüzde 50'si oranında seyirci alınacağını duyurdu. Localar da tam kapasitesi oranında seyirci alınmasına karar verildi. Uygulamanın detayları, TFF Sağlık Kurulu'nun Sağlık Bakanlığı ve Bilin Kurulu ile sürdürdüğü istişareler sonucunda ayrıca ilan edilecek.

Taraftarlara müjde! Türkiye Futbol Federasyonu, yeni sezonda maçlara stat kapasitelerinin yüzde 50'si oranında seyirci alınacağını bildirdi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"LOCALAR TAM KAPASİTELİ"

"Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, bugün Riva'da yaptığı toplantıda 2021-2022 sezonunda oynanacak profesyonel müsabakalarda, stadyum kapasitelerinin %50'si oranında seyirci alınmasına, ayrıca localara tüm kapasitesi oranında seyirci alınmasına karar vermiştir.

Normalleşme süreci kapsamında ilgili kurum ve kuruluşlarla yapılan görüşmeler sonucunda alınan karar gereğince, deplasman takımları için aynı kural geçerli olacaktır.

Uygulamaların tüm detayları, TFF Sağlık Kurulu'nun Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu ile sürdürdüğü istişareler sonucunda ayrıca ilan edilecektir.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur."

Taraftarlara müjde! Bu sezon maçlara yüzde 50 oranında seyirci alınacak
Taraftarlara müjde! Bu sezon maçlara yüzde 50 oranında seyirci alınacak
- Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
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