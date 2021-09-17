'Taraftarlar takımla gurur duyuyordur' diyen Pereira, Pelkas'a sahip çıktı: Penaltıyı birlikte kaçırdık - Haberler Spor
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"Taraftarlar takımla gurur duyuyordur" diyen Pereira, Pelkas'a sahip çıktı: Penaltıyı birlikte kaçırdık

Haberler.com - Haberler | Spor

Fenerbahçe'nin Frankfurt'la 1-1 beraber kaldığı karşılaşmanın ardından Vitor Pereira açıklamalarda bulundu. "Fenerbahçe taraftarları takımlarıyla gurur duyuyorlardır" diyen Portekizli hoca son dakikalarda penaltı kaçıran Pelkas'a da sahip çıktı. Pereira yaptığı açıklamada, "Pelkas'ın o penaltıyı atacak kalitesi var ama dünyanın en iyi futbolcuları da penaltı kaçırıyor. Biz bir aileyiz, penaltıyı birlikte kaçırdık" ifadelerini kullandı.

Avrupa Ligi'nde ilk maçına çıkan Fenerbahçe, deplasmanda Frankfurt'la 1-1 berabere kaldı. Etkili bir oyun ortaya koyan temsilcimiz son dakikalarda Pelkas'la penaltı vuruşundan yararlanamadı ve 1 puana razı oldu. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Pereira, Pelkas'a sahip çıktı.

"FRANKFURT'U BASKI ALTINA ALDIK"

İyi oynadıklarını belirten Pereira, "Fenerbahçe taraftarları takımlarıyla gurur duyuyorlardır. Frankfurt'u baskı altına aldık, kendi oyunumuzu oynadık, son dakikada kazanabilirdik. Böylesine güçlü bir takıma karşı böylesine bir atmosferde oynamak kolay değil." dedi.

"BİZ BİR AİLEYİZ"

Son dakikada Pelkas'ın kaçırdığı penaltı için de fikirleri sorulan Pereira, "Pelkas'ın o penaltıyı atacak kalitesi var ama dünyanın en iyi futbolcuları da penaltı kaçırıyor. Biz bir aileyiz, penaltıyı birlikte kaçırdık, kazandığımızda da, penaltı kaçtığında da beraberiz" diye konuştu.

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Haber: 'Taraftarlar takımla gurur duyuyordur' diyen Pereira, Pelkas'a sahip çıktı: Penaltıyı birlikte kaçırdık - Haberler Spor
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